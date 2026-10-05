Облсуд утвердил оправдательный приговор нижегородскому тренеру Николаю Кукушкину

Нижегородский областной суд отказал прокуратуре в обжаловании второго оправдательного приговора, который присяжные вынесли детскому тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ранее суд с учетом вердикта присяжных признал фигуранта невиновным в убийстве росгвардейца Михаила Рашояна и покушении на убийство его сослуживцев в 2021 году. Тогда Николай Кукушкин с ножом в руках защищал от восьми нетрезвых росгвардейцев жену и друга на улице Большой Покровской. Михаил Рашоян умер в больнице, двое его коллег получили ранения. Троим росгвардейцам позднее дали условные сроки за причинение вреда здоровью средней тяжести другу тренера Григорию Артеменко.

Первый оправдательный приговор был вынесен в 2022 году, однако прокуратура его оспорила. Вторую коллегию присяжных распустили из-за давления на адвокатов и СМИ, а с третьим составом случился скандал: его возглавил родственник сотрудника прокуратуры, и присяжных отстранили от процесса. В марте 2026 года четвертая коллегия присяжных вновь посчитала Николая Кукушкина невиновным.

Егор Емельянов, Галина Шамберина