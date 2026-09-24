Прокуратура оспаривает оправдательный приговор тренеру Николаю Кукушкину

Прокуратура оспаривает в Нижегородском областном суде второй оправдательный приговор, который присяжные вынесли детскому тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину, сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье». В апреле его признали невиновным в убийстве росгвардейца Михаила Рашояна и покушении на убийство его сослуживцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2021 году Николай Кукушкин с ножом в руках защищал от восьми нетрезвых росгвардейцев жену и друга на Большой Покровской. Михаил Рашоян скончался в больнице, двое его коллег получили ранения. Трое росгвардейцев позднее получили условные сроки за причинение вреда здоровью средней тяжести другу тренера Григорию Артеменко.

В 2022 году присяжные заседатели оправдали Николая Кукушкина, однако прокуратура оспорила это решение в апелляции. Вторую коллегию присяжных распустили из-за давления на адвокатов и СМИ, а с третьим составом случился скандал: его старшиной был назначен родственник работника прокуратуры, и присяжных отстранили от процесса. А в марте 2026 года уже четвертая по счету коллегия присяжных посчитала Николая Кукушкина полностью невиновным, и суд вынес второй оправдательный приговор.

Николай Кукушкин в разговоре с «Ъ-Приволжье» допустил, что «грязные игры», наподобие ситуации с третьей коллегией присяжных, возможны и в этот раз, если суд отменит оправдательный приговор. В этом случае его будет судить уже пятый состав присяжных. Апелляция начнет рассматривать жалобу прокуратуры на оправдательный приговор в октябре.

Егор Емельянов