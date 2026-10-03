CNN: второго пилота самолета Flydubai увольняли из-за экстремистских взглядов

Второй пилот рейса Flydubai, следовавшего в Тель-Авив, в прошлом году был уволен из Oman Air из-за опасений по поводу его экстремистских взглядов. Об этом сообщило CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным властей Израиля, мужчина подозревается в нападении на капитана самолета Flydubai и попытке теракта.

По информации одного собеседника телеканала, год назад мужчину отстранили от работы в Oman Air на этапе обучения. При этом ему предложили работу в другой авиакомпании. Израильский чиновник сообщил CNN, что подозреваемый проработал в Flydubai всего восемь месяцев. До этого, как сообщил еще один источник, нападавший также работал в Royal Air Maroc.

Инцидент случился 30 сентября. Boeing 737 авиакомпании Flydubai следовал из Дубая в Тель-Авив. На его борту находились 174 пассажира, из них 27 — дети. Самолет подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно.

Главное управление гражданской авиации ОАЭ совместно с профильными ведомствами расследует инцидент. В интервью телеканалу Fox News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее попыткой теракта в стиле атаки 11 сентября 2001 года. После случившегося Израиль объявил об ужесточении мер безопасности на авиатранспорте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Dubai больше не Fly».