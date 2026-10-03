CNN: второго пилота самолета Flydubai увольняли из-за экстремистских взглядов
CNN: второй пилот Flydubai был уволен из Oman Air из-за экстремистских взглядов
Второй пилот рейса Flydubai, следовавшего в Тель-Авив, в прошлом году был уволен из Oman Air из-за опасений по поводу его экстремистских взглядов. Об этом сообщило CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным властей Израиля, мужчина подозревается в нападении на капитана самолета Flydubai и попытке теракта.
По информации одного собеседника телеканала, год назад мужчину отстранили от работы в Oman Air на этапе обучения. При этом ему предложили работу в другой авиакомпании. Израильский чиновник сообщил CNN, что подозреваемый проработал в Flydubai всего восемь месяцев. До этого, как сообщил еще один источник, нападавший также работал в Royal Air Maroc.
Инцидент случился 30 сентября. Boeing 737 авиакомпании Flydubai следовал из Дубая в Тель-Авив. На его борту находились 174 пассажира, из них 27 — дети. Самолет подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно.
Главное управление гражданской авиации ОАЭ совместно с профильными ведомствами расследует инцидент. В интервью телеканалу Fox News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее попыткой теракта в стиле атаки 11 сентября 2001 года. После случившегося Израиль объявил об ужесточении мер безопасности на авиатранспорте.
Подробнее — в материале «Ъ» «Dubai больше не Fly».
Помимо проверки биографических данных и предварительного отбора пилотов, в качестве дополнительной меры предлагалось проверять, не проносят ли они на борт оружие непосредственно перед вылетом. Такой контроль направлен на отдельный риск, который может возникнуть уже после прохождения кадровых процедур.
После инцидента израильские службы безопасности должны получать полные данные о пилотах до разрешения самолету войти в воздушное пространство страны. Это усиливает проверку экипажа именно на этапе допуска к полету в Израиль.