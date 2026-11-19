«В связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в Саках и Сакском районе, Симферополе и Симферопольском районе, Джанкое и Джанкойском районе, Белогорске и Белогорском районе, а также в Евпатории, Керчи, Феодосии, Бахчисарае и Ленинском, Красногвардейском, Раздольненском и Нижнегорском районах полуострова»,— сообщили в «Крымэнерго». Ремонтные бригады работают над восстановлением подачи электричества.