Крымский полуостров частично обесточен
Восемь районов и восемь городов Крыма, а также Севастополь частично или полностью остались без света из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в местных ресурсоснабжающих предприятиях.
«В связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в Саках и Сакском районе, Симферополе и Симферопольском районе, Джанкое и Джанкойском районе, Белогорске и Белогорском районе, а также в Евпатории, Керчи, Феодосии, Бахчисарае и Ленинском, Красногвардейском, Раздольненском и Нижнегорском районах полуострова»,— сообщили в «Крымэнерго». Ремонтные бригады работают над восстановлением подачи электричества.
Севастополь, по данным госпредприятия «Севастопольэнерго», частично обесточен из-за временного ограничения электроснабжения. Без света в городе остались жители Гагаринского и Ленинского районов, центр и Северная сторона. Социально значимые объекты, больницы и гидроузлы обеспечены электроснабжением.
В связи с проблемами с электроснабжением власти Крыма и Севастополя ввели 26 июня региональный режим ЧС.