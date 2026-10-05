Двое россиян задержаны по подозрению в сборе данных об объектах ОПК и ТЭК

ФСБ задержала двух россиян в Пермском крае и Белгородской области. Они собирали данные об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для совершения терактов в интересах спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержанные — 2006 и 2002 годов рождения, какие-либо подробности о них не приводятся. Россияне собирали сведения об объектах в Перми и Старом Осколе, а свои действия координировали с украинской стороной через Telegram, утверждает ФСБ.

По данным ФСБ, у задержанного в Белгородской области изъято самодельное взрывное устройство. Также он якобы неоднократно привлекался спецслужбами Украины в качестве курьера, которому обманутые мошенническими колл-центрами россияне передавали деньги. Россиянину, действовавшему в Пермском крае, за сотрудничество с украинской стороной обещали крупное денежное вознаграждение и вывод на территорию Евросоюза, добавили в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту (ч. 2 ст. 205 УК), приготовлении к диверсии (ч. 2 ст. 281 УК), незаконном приобретении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК). Их обоих отправили под арест. Рассматривается вопрос о возбуждении дела о госизмене (ст. 275 УК).