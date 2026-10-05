Коллегам оплатят крик

От духовных практик к ретритам ярости. В США набирают популярность «клубы крика»: чтобы выплеснуть негатив, люди теперь платят тысячи долларов. И, как пишет Bloomberg, 20% из них возвращаются снова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Треть российских предпринимателей работают от 60 до 80 часов в неделю. С таким графиком и стрессом, вызванным непредсказуемостью рынка, лишь 15% респондентов стараются осознанно сократить нагрузку или перераспределить задачи, говорится в совместном исследовании «Точка Банка» и страховой компании «Лучи». При этом бизнесмены признаются: плохое настроение сказывается на их решениях в бизнесе. Под этот запрос подстраивается и рынок делового туризма.

В Штатах, например, в тренде «ретриты ярости». По данным Bloomberg, шестидневная программа Rage Ritual обойдется в $4,5 тыс. — это такой групповой сеанс крика в лесу, с элементами медитации, дыхательной практики и работы с психологом, чтобы обсудить пережитый опыт. Есть также экспресс-метод снятия гнева: поорать, поколотить подушки и матрасы битой за $100. Но больший эффект будет от практики молчания, что переживает ренессанс в деловой среде, говорит бизнес-тренер TLEX Russia Вероника Маалуф:

«Есть запрос пробить свою нервную слепоту, зону апатии и выгорания. Требования еще больше растут, нужны постоянно новые креативные идеи. В принципе, весь запрос направлен на то, чтобы максимизировать внутренний потенциал. Ретриты ярости — это же про шаг за пределы стандартного. Топ-менеджеры и бизнесы все больше проявляют интерес к ретритам молчания, и едут целыми компаниями, и не хотят выходить из молчания, потому что это дает им очень большой заряд».

Но молчать долго бизнес не может, как бы ни хотел. Большая часть программ рассчитана в среднем на 2-3 дня: от цифрового детокса до трансформационных практик, говорит генеральный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова:

«Есть действительно рост запроса на работу с командами топ-менеджмента по так называемому “теневому” коучингу. Наблюдают работу топ-менеджера и затем в рамках индивидуальных коучинговых сессий начинают прокачивать навыки. Пары недель хватает, чтобы сформировать именно какую-то новую успешную практику. Работа коуча стоит порядка 200-300 тыс. руб. за весь проект. Отдельный такой запрос — учить руководителей делать психологическую разгрузку, потому что многие привыкли контейнировать эмоции в себе, копить. Людей, на самом деле, нужно учить отдыхать, они этого не умеют».

Бизнес сейчас работает в условиях дефицита ресурсов: найм приостановлен, нагрузка растет. И при таких оборотах не исключен риск переноса напряжения топ-менеджера на команду. Поэтому поиск баланса сейчас как никогда актуален, замечает генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов:

«Есть запрос вместе со своей командой перезагрузиться. Один из наших кейсов — это когда команда, крупный бизнес, поехала к оленеводам на Ямале и проводила свою сессию прямо в настоящем оленеводческом чуме. Люди стремятся убежать от деловой поездки. И мы в путешествиях стараемся ее максимально разгружать, не добавляя туда дополнительных бизнес-звезд, отключая от интернета. такой формат работает и в экспедиционном круизном формате на Дальнем Востоке, ну или вот на Антарктиде».

В экспедиционные туры едут чаще сами топы, и обычно в свой отпуск: это далеко и дорого. А вот команды вывозят на рафтинг в Сочи, устраивают сплавы по шхерам в Карелии или организуют гастрономические туры. Главный запрос — перезагрузка, добавляет MICE-директор корпоративного бизнеса «Випсервис» Алена Эйвел:

«Запрос в формате диджитал-детокс: выключить рабочий телефон и погрузиться в мир природы — устроить сплав или трекинг. А на второй день после такой перезагрузки у нас проходит стратегическая сессия, на которой топ-менеджеры обсуждают ключевые вопросы. Бюджеты могут быть разными: как 150 тыс. руб. на человека, так и 300 тыс. руб.».

Такие программы сегодня, скорее, может оплатить крупный бизнес, но он жестко режет бюджеты. Так что учиться отдыхать или снимать стресс сотрудникам придется, скорее, за свой счет. В Москве, например, тоже есть комнаты ярости: можно проломить шкаф, метнуть кувалду в телевизор, разбить посуду. Дебош обойдется в сумму 6-250 тыс. руб. за час в зависимости от масштаба погрома.

Аэлита Курмукова