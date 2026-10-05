Орловский «Квазар» оспаривает арест активов по иску налоговой на 39 млрд

Орловское ООО «Корпорация "Квазар"» и его совладелец Евгений Бешенцев пытаются оспорить обеспечительные меры, наложенные в рамках спора с управлением ФНС по Самарской области на 39 млрд руб. Соответствующие ходатайства приняты к рассмотрению Арбитражным судом Республики Северная Осетия — Алания. Ближайшее заседание назначено на 5 октября. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд принял обеспечительные меры в августе по требованию управления ФНС. Налоговое ведомство пытается привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц североосетинского производителя табачных изделий ООО «Аврора» Тамерлана Яхъева, накопившего долг перед бюджетом в размере 39 млрд руб. В число 15 соответчиков вошли пять физических лиц, включая совладельца «Квазара» Евгения Бешенцева и Настасью Бешенцеву, а также десять юридических лиц, в том числе сама орловская корпорация.

В качестве обеспечения по иску суд заблокировал счета ответчиков и ввел запрет на совершение любых сделок с движимым и недвижимым имуществом, а также долями в уставных капиталах компаний. Кроме того, регистрирующим органам временно запрещено вносить изменения в учредительные документы юридических лиц — в частности, под запрет попала корректировка структуры собственников «Квазара».

Попытки снять ограничения уже предпринимались другими ответчиками. В сентябре аналогичное ходатайство подавало тверское ООО «Бизнес сервис», конечными владельцами которого являются госпожа Бешенцева (99%) и Елена Кундрюкова (1%). Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания ответил отказом. 2 октября компания оспорила это решение, направив жалобу в 19-й арбитражный апелляционный суд, которая пока не принята к производству.

По данным Rusprofile, ООО «Корпорация "Квазар"» было зарегистрировано во Мценске Орловской области в 2017 году. Является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Мценск». Основной вид деятельности — обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Уставный капитал — 5 млн руб. 98% компании принадлежит Давиду Даврешяну (является генеральным директором), еще 2% у Евгения Бешенцева (ранее выступал единственным учредителем). В 2025 году корпорация выручила 4,3 млрд руб. (+1% к прошлому году), чистая прибыль составила 12 млн руб. (вдвое больше, чем годом ранее).

По данным картотеки арбитражных дел, в конце марта 2026 года Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания полностью удовлетворил иск «Квазара», взыскав с «Авроры» 39,2 млн руб. задолженности, а также проценты за пользование займом и просрочку. Кроме того, с конца 2025 года в том же суде находится на рассмотрении еще одно заявление орловской корпорации с требованиями к табачной фабрике на сумму 131,6 млн руб. Однако в конце августа его рассмотрение было приостановлено по требованию регионального управления ФНС — до вынесения решения по делу о привлечении контролирующих лиц «Авроры» к субсидиарной ответственности на 39 млрд руб. «Квазар» пытался оспорить заморозку процесса, направив 2 октября жалобу в 16-й арбитражный апелляционный суд, однако она пока не принята к производству. Всего в арбитражных судах зафиксировано четыре связанных разбирательства. В рамках последнего «Квазар» добивается взыскания 63,9 млн руб. долга и процентов по займу с Настасьи Бешенцевой. Это производство суд также временно приостановил до завершения основного спора с налоговым ведомством.

Кабира Гасанова