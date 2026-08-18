Счета орловского обработчика металла арестовали по иску на 39 млрд рублей

Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания наложил арест на счета орловского ООО «Корпорация Квазар» в рамках иска налоговой о привлечении компании и еще 14 соответчиков к субсидиарной ответственности на 39 млрд руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Управление ФНС по Самарской области инициировало разбирательство неделю назад. В своем заявлении оно потребовало привлечь к субсидиарной ответственности пять физических лиц, среди которых совладелец «Квазара» Евгений Бешенцев и Настасья Бешенцева, а также десять юрлиц, в том числе корпорацию. По мнению заявителя, они должны коллективно погасить задолженность производителя табачных изделий из Северной Осетии — ООО «Аврора» Тамерлана Яхъяева. Эта компания и ее бенефициар также выступают в деле соответчиками. Все они считаются контролирующими должника лицами.

В качестве обеспечительных мер всем им также нельзя совершать сделки с движимым и недвижимым имуществом, долями в фирмах, выходить из юрлиц, регистрирующим органам — вносить соответствующие изменения в документы. В частности, суд запретил менять структуру собственников «Квазара».

Согласно картотеке арбитражных дел, в конце марта 2026 года Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания удовлетворил иск «Квазара» о взыскании с «Авроры» 39,2 млн руб. задолженности, процентов за просрочку и за пользование займом. В том же суде с конца 2025 года рассматривается аналогичное заявление орловской компании с требованиями на 131,6 млн руб. Ближайшее заседание по нему запланировано на 27 августа. Всего с участием сторон в арбитражной картотеке зарегистрировано четыре спора. Неупомянутый ранее касается иска «Квазара» о взыскании с Настасьи Бешенцевой 63,9 млн руб. задолженности и процентов по договору займа.

По данным Rusprofile, ООО «Корпорация Квазар» было зарегистрировано во Мценске Орловской области в 2017 году. Является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Мценск». Основной вид деятельности — обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Уставный капитал — 5 млн руб. 98% компании принадлежит Давиду Даврешяну, который также является гендиректором, еще 2% у Евгения Бешенцева, ранее выступавшего единственным бенефициаром. По итогам 2025 года корпорация получила выручку в 4,3 млрд руб. (+1% к прошлому году) и чистую прибыль в 12 млн руб. (вдвое больше, чем годом ранее).

Алина Морозова