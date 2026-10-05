В Красноярске обжалован заочный приговор основателю стройфирмы «Сибирская Венеция»

Коллегия Красноярского краевого суда приступила к рассмотрению апелляционной жалобы защиты на приговор учредителю строительной компании «Сибирская Венеция» Алексею Подсохину по делу о коррупции. Следующее заседание назначено на 29 октября, указывается в картотеке суда.

В декабре 2025 года Советский райсуд Красноярска признал бизнесмена виновным по ст. 291 УК РФ (дача взятки) и назначил семь лет колонии строгого режима и штраф в 50-кратном размере суммы взятки — 25 млн руб. Судебный процесс был заочным, поскольку застройщик проживает за границей.

Как указывается в материалах дела, в мае 2019 года предприниматель организовал передачу взятки в 500 тыс. руб. прокурору Березовского района Красноярского края Бекхану Аслаханову. Вознаграждение полагалось за неприменение прокуратурой мер реагирования в случае выявления нарушений в деятельности стройфирмы и за общее покровительство. В 2023 году бывшего районного прокурора, получившего взятку, отправили за решетку на десять с половиной лет.

Илья Николаев