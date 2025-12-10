Турецкоподданного ждет срок в России

К семи годам колонии и штрафу в размере 25 млн руб. суд Красноярска заочно приговорил учредителя стройфирмы «Сибирская Венеция» Алексея Подсохина. В мае 2019 года предприниматель, уже много лет проживающий за границей, по материалам дела, организовал передачу взятки в 500 тыс. руб. прокурору района за общее покровительство бизнесу. Выдвинутые против него обвинения бизнесмен, получивший турецкое гражданство, назвал ложными. В 2023 году бывшего районного прокурора, получившего взятку, отправили за решетку на десять с половиной лет.

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ К моменту вынесения приговора в России Алексей Подсохин уже стал гражданином Турции

В Красноярске завершился заочный суд над основателем строительной компании «Сибирская Венеция» 59-летним Алексеем Подсохиным. По информации пресс-службы судов региона, бизнесмена признали виновным по ст. 291 УК РФ (дача взятки) и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 50-кратном размере суммы взятки — 25 млн руб.

Это уголовное дело было возбуждено в феврале 2020 года управлением СКР по Сибирскому федеральному округу. В материалах следствия указывается, что в мае 2019 года бизнесмен, проживавший в то время в Таиланде, якобы организовал передачу взятки в размере 500 тыс. руб. прокурору Березовского района Красноярского края Бекхану Аслаханову. Вознаграждение полагалось за неприменение прокуратурой мер реагирования в случае выявления нарушений в деятельности стройфирмы и за общее покровительство. В последующем платежи должны были стать ежемесячными.

Бекхану Аслаханову вменили в вину получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и заключили под стражу. Брату прокурора Алихану, ранее служившему в ОБЭП, и сотруднице строительной компании «Сибирская Венеция» Наталье Фадеевой инкриминировали посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

За границей Алексей Подсохин, которому заочно предъявили обвинение в даче взятки, записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и руководству правоохранительных органов. Он продемонстрировал постановление о возбуждении дела, назвав изложенные в документе данные ложными. Как заявил бизнесмен, платить взятку прокурору не было никакого смысла, поскольку его стройфирма к тому времени уже возвела объекты в районе.

Возле города Сосновоборска в Березовском районе «Сибирская Венеция» построила комплекс зданий в итальянском стиле. Ранее на этой территории находилась птицефабрика, подконтрольная Алексею Подсохину. Сегодня комплекс заброшен. По данным «СПРАК-Интерфакс», ООО «Сибирская Венеция» в 2024 году при выручке в 36,9 млн руб. получила чистую прибыль в 77 тыс. руб.

Дело в отношении застройщика, получившего к настоящему времени гражданство Турции, выделили в отдельное производство. На его активы стоимостью более 57 млн руб. (доля в бизнесе, автомашины, средства на банковских счетах) был наложен обеспечительный арест.

Летом 2023 года Советский райсуд Красноярска рассмотрел основное уголовное дело. Гособвинителем в судебном процессе выступил заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин, (ныне губернатор Хабаровского края). Экс-прокурору района Бекхану Аслаханову назначили десять с половиной лет колонии и штраф в 6 млн руб., а также лишили классного чина «советника юстиции», соответствующего званию подполковника. Алихана Аслаханова приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 4 млн руб. Наталья Фадеева отделалась условным сроком.

Константин Воронов