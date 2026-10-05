Глава Say Agency назвала ошибку в организации концертов Канье Уэста

Единственной ошибкой, допущенной Say Agency при организации концертов рэпера Канье Уэста, было решение положиться на «понятийные отношения, которые приняты в индустрии», заявила гендиректор агентства Анна Субчева. По ее словам, при организации мероприятий на «Газпром-Арене» «все выходят в анонс, не имея на руках договора аренды, подписанного с двух сторон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / Reuters Фото: Andrew Kelly / Reuters

Госпожа Субчева в интервью РБК рассказала, что агентство получило от арены письмо, согласно которому стороны планировали до 28 августа заключить договор аренды, а с 14 августа «выйти в анонс и реализацию билетов». В Say Agency подписали договор аренды и в срок направили «Газпром-Арене», однако ответа от нее не получили.

«Мы себя юридически не защитили. И это наши проблемы. Мы рассуждали так: мы же доверяем, мы имеем гарантийное письмо. Сейчас, обернувшись назад, мы бы сначала подписали этот договор, а потом бы делали все остальное»,— заявила гендиректор Say Agency.

Она добавила, что «надежда сохранялась очень долгое время», однако «в какой-то момент кто-то все затормозил».

Концерты Канье Уэста в России должны были провести 10 и 11 октября. Однако «Газпром Арена» заявила, что не подписывала договор об аренде. 30 сентября Say Agency объявило об отмене выступлений. Как выяснил «Ъ», в Санкт-Петербурге правоохранительные органы начали доследственную проверку на предмет возможного мошенничества со стороны организатора отмененных концертов. Судебные приставы арестовали часть средств агентства.

Подробности — в материале «Ъ» «Концертами Канье Уэста заинтересовалась полиция».