Судебные приставы арестовали часть средств организатора концертов Канье Уэста
Cудебные приставы наложили арест на сумму 115,5 тыс. руб. в отношении компании Say Agency — организатора отмененных концертов американского рэпера Канье Уэста в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Контур.Фокус».
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Арест наложили по гражданскому иску о защите прав потребителя. Октябрьский районный суд Самары ранее удовлетворил соответствующее требование истца. Это первый известный случай наложения ареста на средства организатора по судебным разбирательствам, связанным с отмененными концертами Канье Уэста, отмечает ТАСС.
Концерты Канье Уэста в России анонсировало Say Agency, их должны были провести на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. 10 сентября Say Agency подтвердило отмену концертов. Будут ли они перенесены на другую дату, неизвестно. Как выяснил «Ъ», правоохранительные органы начали доследственную проверку на предмет возможного мошенничества со стороны организатора мероприятий.
Подробности — в материале «Ъ» «Концертами Канье Уэста заинтересовалась полиция».
Для покупателей ключевым остается вопрос о том, кто обязан возвращать деньги: обычно это организатор, а не артист, однако распределение ответственности зависит от условий договора. Поэтому требования предъявляются Say Agency как стороне, связанной с организацией концертов, а не автоматически Канье Уэсту.
К 18 сентября были зарегистрированы как минимум два иска: в Воронеже покупатель требовал вернуть 145 тыс. руб. за четыре билета, а в московских Сокольниках — 46 тыс. руб. за билеты и 4,2 тыс. руб. сервисного сбора, а также компенсацию морального вреда и штраф. Позднее сообщалось о требованиях покупателей в нескольких городах вернуть не только стоимость билетов, но и транспортные расходы.