Судебные приставы арестовали часть средств организатора концертов Канье Уэста

Cудебные приставы наложили арест на сумму 115,5 тыс. руб. в отношении компании Say Agency — организатора отмененных концертов американского рэпера Канье Уэста в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Арест наложили по гражданскому иску о защите прав потребителя. Октябрьский районный суд Самары ранее удовлетворил соответствующее требование истца. Это первый известный случай наложения ареста на средства организатора по судебным разбирательствам, связанным с отмененными концертами Канье Уэста, отмечает ТАСС.

Концерты Канье Уэста в России анонсировало Say Agency, их должны были провести на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. 10 сентября Say Agency подтвердило отмену концертов. Будут ли они перенесены на другую дату, неизвестно. Как выяснил «Ъ», правоохранительные органы начали доследственную проверку на предмет возможного мошенничества со стороны организатора мероприятий.

Подробности — в материале «Ъ» «Концертами Канье Уэста заинтересовалась полиция».