Say Agency подтвердило отмену концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге

Российский организатор концертов Канье Уэста (Йе) Say Agency сообщил, что выступления артиста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября «в запланированные даты состояться не смогут». Возможность вернуть деньги за приобретенные билеты организатор обещает открыть 12 октября — уже после дат, на которые были назначены концерты.

«В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах. Возможность вернуть средства за приобретенные билеты откроется в понедельник 12 октября 2026 года. Подробности о правилах и условиях возврата мы опубликуем чуть позже»,— говорится в заявлении Say Agency.

Агентство пока прямо не объявило проект окончательно отмененным и не сообщило, планируется ли перенос выступлений. Ранее американский партнер тура Access Opera публично заявил, что концерты 10 и 11 октября отменены, и направил покупателей по вопросам возврата средств в Say Agency.

До этого российский организатор продолжительное время настаивал, что выступления состоятся. Еще 3 сентября гендиректор Say Agency Анна Субчева заявляла, что компания не рассматривает отмену или перенос концертов. Между тем «Газпром Арена» сообщала, что договор аренды с организаторами не был заключен, а 18 сентября Петербург исчез из расписания мирового тура артиста.

На фоне неопределенности покупатели билетов начали обращаться в суды с требованиями вернуть деньги. Роспотребнадзор ранее также вынес ООО «Сэй Эдженси» предостережение после жалоб покупателей. Одним из предметов споров стали билеты, продававшиеся в первые дни как акционные и невозвратные, а также сервисные сборы.

Ранее «Ъ» также сообщил, что в Петербурге началась доследственная проверка в отношении организаторов несостоявшегося концерта на предмет возможного мошенничества в особо крупном размере. По данным источника «Ъ», материалы собирает УМВД по Петроградскому району, после чего их планируется передать в Москву, поскольку компания зарегистрирована в столице. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

На фоне неопределенности вокруг выступлений покупатели билетов начали обращаться в суды с требованиями вернуть деньги. Роспотребнадзор ранее также вынес Say Agency предостережение после жалоб покупателей.

Адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Майя Шевцова пояснила «Ъ Северо-Запад», что при официальной отмене мероприятия покупатель вправе требовать возврата полной номинальной стоимости билета независимо от того, сколько времени остается до концерта. Это касается и билетов, которые продавались как акционные и «невозвратные». Такое ограничение относится прежде всего к добровольному отказу зрителя, а не к отмене или переносу мероприятия.

По сервисному сбору мнения юристов расходятся. Госпожа Шевцова называет этот вопрос спорным. Оферта Say Agency предусматривает, что сбор не возвращается даже при отмене, хотя такое условие может быть оспорено. Адвокат, руководитель компании «Покровский и партнеры» Филипп Покровский, напротив, считает, что покупатель вправе требовать всю фактически уплаченную сумму, включая сервисный сбор, как убытки из-за неисполнения договора.

Господин Покровский также считает, что отсутствие формулировки об «официальной отмене» само по себе не лишает зрителя права требовать возврата, если становится очевидно, что мероприятие в установленный срок не состоится.

Полина Пучкова