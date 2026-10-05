На уборку первого снега в Свердловской области вышли более 80 дорожных машин

В Свердловской области на уборку первого снега и гололеда отправили свыше 80 дорожных машин, сообщили в областном департаменте информационной политики. По поручению губернатора Дениса Паслера работа усилена на севере региона и на федеральных трассах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Так, на региональных дорогах задействовано 50 комбинированных дорожных машин. Спецтехника расчищает проезжую часть от снега и обрабатывает ее противогололедной смесью. На федеральной трассе чисткой занимаются 16 комбинированных машие, два грейдера, 14 единиц другой техники.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывать состояние дорог при планировании поездок. Автомобилистам также рекомендуется отказаться от поездок в ночные часы и рано утром, если они до сих пор не сменили летние шины на зимние.

Ирина Пичурина