Свердловским водителям рекомендуют не ездить на летней резине по ночам

Водителям в Свердловской области рекомендуется отказаться от поездок в ночные часы и рано утром, если они до сих пор не сменили летние шины на зимние, говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Снег будет продолжаться: это значит, что дороги станут более скользкими. «Летняя резина перестает справляться со своими задачами задолго до наступления настоящего похолодания — уже при +5° она заметно теряет сцепление с асфальтом. На обледеневшем покрытии автомобиль становится неуправляемым, а тормозной путь растягивается на десятки метров»,— предупредили в ведомстве.

Тем, кто на летней резине оказался за рулем, нужно ехать с такой скоростью, чтобы успеть остановиться перед внезапно возникшим препятствием, держать увеличенную дистанцию и отказаться от резких движений рулем и педалями.

В Свердловской области в понедельник, 5 октября, ожидаются очень сильные осадки в виде снега, в отдельных территориях — с дождем. Температура днем составит +1°…+6°. Ветер будет северной четверти 4-9 м/с с порывами 15-17 м/с. В следующие дни ожидается потепление до +10°.

Ирина Пичурина