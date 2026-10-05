Ярославского юриста оштрафовали за неуважение к суду

Арбитражный суд Ярославской области назначил судебный штраф в размере 5 тыс. руб. юристу агентства по взысканию задолженностей «Норд» Антону Иринину за неуважение к суду в рамках дела о банкротстве жителя Рыбинска. Определение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в отзыве на кассационную жалобу господин Иринин сослался на несуществующий пункт постановления Пленума Верховного суда РФ. Юрист признал недостоверность ссылок, назвал их ошибкой и принес извинения. Кроме того, суд учел другие действия представителя «Норда», которые, по его оценке, свидетельствовали о недобросовестном использовании процессуальных прав и затягивании дела. В частности, при рассмотрении кассационной жалобы в Верховный суд было направлено шесть дополнений «в отсутствие раскрытия разумных причин невозможности заблаговременного приобщения консолидированной позиции».

«Такие действия свидетельствуют о неуважительном отношении к закону и суду, об умышленной попытке введения судебной коллегии в заблуждение»,— говорится в определении.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в сентябре Верховный суд РФ завершил длившуюся более семи лет процедуру банкротства рыбинца и поручил Арбитражному суду Ярославской области рассмотреть вопрос о штрафе для юриста агентства по взысканию задолженностей. ВС пришел к выводу, что рассмотрение дела превысило разумно ожидаемые сроки рассмотрения из-за позиции одного из кредиторов.

Судебный штраф подлежит взысканию в доход федерального бюджета. Определение может быть обжаловано во Втором арбитражном апелляционном суде.