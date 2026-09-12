Банкротство ушло в затяжку

Коллегия Верховного суда поставила точку в деле о банкротстве жителя Рыбинска, которое затянулось на семь лет. Несмотря на отсутствие у должника имущества, один из кредиторов затягивал дело, подавая заявления к его родственникам и финансовому управляющему. Судьи пришли к выводу, что процесс реализации имущества должника превратился в инструмент его преследования. Теперь штраф грозит уже самому кредитору и его юристу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Верховный суд России (ВС РФ) завершил затянувшееся на семь лет банкротство жителя Ярославской области. Определение вынесла Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ. Уроженец Рыбинска сам подал заявление о банкротстве в 2018 году. Долги возникли еще раньше — в 2007 – 2008 годах. Общая сумма задолженности перед «Альфа-Банком», «Райффайзенбанком», банком «Союз» и налоговой службой составила порядка 17 млн руб.

Должник брал кредиты в долларах, но не смог их вернуть из-за резкого роста курса после кризиса 2008 года. В частности, на один из кредитов он купил автомобиль за $37,2 тыс., который у него потом угнали. Другой долг возник из-за поручительства перед ООО, которое не смогло рассчитаться по кредиту. $188,2 тыс. гражданин взял на покупку квартиры в Москве.

Назначенный судом финансовый управляющий из имущества нашел только квартиру, которая находилась в залоге у «Альфа-Банка». Она была продана, что позволило погасить 6,8 млн руб. долга перед банком и 13 тыс. руб. перед налоговой службой.

«Райффайзенбанк» еще до заявления о банкротстве передал право взыскания долга ярославскому агентству по взысканию задолженностей. Агентство деятельность финансового управляющего не устроила. Оно посчитало, что имущества у должника гораздо больше, просто он прячет его от кредиторов. Кредитор заявлял о «сокрытии должником дохода в ходе процедуры реализации имущества» и «оформлении движимого имущества, приобретенного за счет такого дохода, на своих родственников, включая мать». Действия должника агентство назвало недобросовестными.

В частности, оно обратилось в суд с требованием признать недействительными сделки по приобретению матерью должника двух автомобилей, жилого дома и земельного участка. Это имущество кредитор потребовал вернуть в конкурсную массу банкрота, чтобы продать его и погасить долг. Этот судебный спор длился три года, и в итоге суд агентству отказал.

В 2024 году агентство вновь обратилось в суд с требованием признать недействительной покупку еще одного автомобиля матерью должника. Это дело не завершено. Кроме того, агентство в 2021 году попыталось в суде признать незаконным «бездействие финансового управляющего». Это дело длится пять лет.

Из-за связанных споров основное дело о банкротстве уроженца Рыбинска также никак не могло завершиться. За эти годы суд 25 раз принимал решения о продлении срока процедуры реализации имущества и переносе судебного разбирательства.

Должник указывал в своих жалобах в вышестоящие инстанции, что кредитор злоупотребляет своим правом и намеренно затягивает дело. Так, по одному из связанных споров было проведено более 40 заседаний, на 15 из которых представители агентства по взысканию задолженностей не пришли.

«Должник и его представитель выразили мнение, что истинным мотивом поведения общества является понуждение должника к погашению требования за счет финансовых возможностей близких родственников»,— приводится позиция должника в определении коллегии Верховного суда.

Кроме того, представители рыбинца сообщали в суде, что агентство более 15 раз обращалось в следственные органы с заявлением о возбуждении дел в отношении должника, его родственников, бывшей жены и даже соседей. Должник также указал, что представители общества обращались с заявлениями в отдел безопасности кредитной организации, где работала сестра рыбинца.

«Введенная процедура реализации имущества стала инструментом преследования должника одним конкурсным кредитором»,— резюмировала коллегия Верховного суда.

Доводы кредитора о сокрытии доходов должника и оформлении имущества на родственников судебная коллегия посчитала не доказанными, указав при этом, что рыбинец не стремился трудоустроиться и выплачивать долги.

Коллегия учла, что долги возникли еще в 2007 — 2008 годах, должник более 14 лет находится под ограничениями, связанными с принудительным взысканием задолженности. По данным Федресурса, средняя продолжительность процедуры банкротства гражданина в России за последние пять лет составляла чуть больше девяти месяцев. В этом случае дело тянулось уже больше семи лет.

Коллегия ВС РФ пришла к выводу, что по своей длительности рассмотрение этого дела «явно превысило разумно ожидаемые сроки рассмотрения». В связи с этим судьи постановили завершить процедуру реализации имущества должника. Вернуть долг он должен будет только Федеральной налоговой службе.

Коллегия Верховного суда указала, что на кредитора может быть наложен судебный штраф из-за затягивания дела. Этот вопрос должен отдельно рассмотреть Арбитражный суд Ярославской области. Помимо этого, тот же суд рассмотрит действия юриста, представлявшего интересы кредитора. В отзыве на кассационную жалобу должника юрист сослался на несуществующий пункт постановления пленума ВС РФ.

«Такие действия свидетельствуют о неуважительном отношении к закону и суду, об умышленной попытке введения судебной коллегии в заблуждение»,— говорится в определении.

Определение коллегии вступило в силу, но может быть обжаловано в Верховном суде.

Алла Чижова, Антон Голицын