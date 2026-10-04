«Школу обороны» впишут в закон

Деятельности Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), которая пока регулируется подзаконными актами, будет посвящен отдельный федеральный закон. Его проект подготовило Министерство обороны РФ. В документе закреплены государственные задачи организации и перечень направлений допризывной подготовки граждан, в том числе операторов беспилотных систем. Предполагаются также передача ДОСААФ части уже используемого обществом федерального имущества и расширение финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Согласно законопроекту, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ДОСААФ продолжит работать с призывниками, резервистами и контрактниками по своим «историческим» направлениям: летная и парашютная подготовка, обучение морским специальностям и т. п.

Но появятся и новые виды деятельности, прежде всего подготовка операторов беспилотников и специалистов по беспилотным авиационным системам для Вооруженных сил, других силовых структур и гражданского сектора.

Результаты подготовки предлагается учитывать при распределении поступающих на военную службу граждан по видам и родам войск.

Сведения о полученных в ДОСААФ специальностях должны также использоваться военкоматами и призывными комиссиями при определении перспектив пребывания в резерве.

Сейчас деятельность ДОСААФ регулируется подзаконными актами. На организацию возложены задачи по военно-патриотическому воспитанию, подготовке по военно-учетным специальностям, авиационным и техническим видам спорта, подготовке специалистов массовых технических профессий и содержанию инфраструктуры для мобилизации и военного времени. После принятия закона правительство РФ должно будет установить дополнительные требования по выполнению национальных задач, порядок их мониторинга и показатели эффективности. При этом с 2025 года в управлении организацией уже участвуют государственные структуры: в наблюдательный совет входят представители администрации президента, Минобороны и других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. Проект предлагает закрепить эту модель законодательно.

Бюджет ДОСААФ, согласно законопроекту, складывается из членских и добровольных взносов, пожертвований, доходов от платного обучения, работы автошкол и других учебных центров, спортивных и технических организаций, а также субсидий и грантов. Устав также позволяет организации получать доходы от услуг по договорам и предпринимательской деятельности. При этом государственная поддержка ДОСААФ предполагается не только в денежной форме — отдельный блок законопроекта посвящен передаче организации федерального имущества, необходимого для выполнения ее задач.

Речь идет о федеральных объектах, уже предоставленных ДОСААФ в безвозмездное пользование или аренду. Проект предлагает передать организации часть инфраструктуры в качестве имущественного взноса государства. Среди таких объектов названы аэродромы, учебные центры, полигоны, стрельбища, спортивные объекты, авиационная, автомобильная и водная техника. Для части имущества устанавливается особый режим: воздушные и водные суда, беспилотники, тренажеры, специальный транспорт, оружие и боеприпасы и учебно-боевую технику можно будет отчуждать только по решению наблюдательного совета, а аэродромное имущество будет передаваться по отдельному решению правительства.

Передачу остального федерального имущества предполагается провести в три этапа:

в 2026–2028 годах ДОСААФ получит основную часть недвижимости и находящееся в ней движимое имущество,

в 2029–2030 годах — водный, воздушный и другой транспорт,

в 2030–2031 годах — земельные участки и оставшееся движимое имущество.

Имущественная база ДОСААФ, по данным самой организации за 2024 год, насчитывает 2,5 тыс. земельных участков и 6,2 тыс. объектов недвижимости по всей России — от учебных и спортивных объектов до аэродромной инфраструктуры. Правда, 1,2 тыс. зданий и сооружений на тот момент требовали капитального ремонта, минимальная стоимость которого оценивалась в 5,72 млрд руб.

Благодаря принятию закона, как следует из пояснительной записки, должна быть создана постоянно действующая инфраструктура, связывающая подготовку к обороне, обучение, летную, парашютную и морскую подготовку, беспилотные системы, гражданскую оборону и работу с молодежью. Похожие попытки закрепить специальный статус ДОСААФ в федеральном законе Минобороны уже предпринимало в 2024 и 2025 годах, но до внесения документа в Госдуму дело так и не дошло.

Дмитрий Сотак