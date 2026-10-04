Что такое ДОСААФ

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России — преемник организации Осоавиахим, созданной 23 января 1927 года в результате слияния двух структур — Общества содействия обороне СССР, которое распространяло военные знания и укрепляло обороноспособность страны, и Авиахима, который содействовал развитию авиации и химической обороны. Главными задачами Осоавиахима были патриотическое воспитание и подготовка граждан к защите СССР.

В 1930–1941 годах организация подготовила 121 тыс. летчиков, 27 тыс. планеристов и 122 тыс. парашютистов. С Осоавиахимом связаны пилоты Валерий Чкалов, Михаил Громов, авиаконструкторы Александр Яковлев, Олег Антонов и Сергей Королев. Каждый третий военный летчик — Герой Советского Союза — был воспитанником общества. За годы Великой Отечественной войны там прошли обучение 9 млн человек.

В 1948 году Осоавиахим разделили на ДОСАРМ (содействие армии), ДОСАВ (авиации) и ДОСФЛОТ (флоту), а в 1951-м объединили во Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), в котором готовили специалистов для армии и народного хозяйства. Будущие космонавты Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и Алексей Леонов учились летать в ДОСААФ.

В 1991 году ДОСААФ преобразовали в Российскую оборонную спортивно-техническую организацию (РОСТО). В 2009-м в общество вернулось название ДОСААФ и получило форму общероссийской общественно-государственной организации.

ДОСААФ, в частности, занимается военно-патриотическим воспитанием, подготовкой граждан по военно-учетным специальностям, развитием авиационных и технических видов спорта, а также участвует в ликвидации последствий ЧС. С 2016 года ДОСААФ — соучредитель движения «Юнармия». По состоянию на 2024 год в структуре общества — 35 организаций центрального подчинения и 83 региональных отделения. С 2025 года координацию деятельности ДОСААФ осуществляет Минобороны РФ.