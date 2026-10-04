Фридрих Мерц пообещал поддержку Украине при нехватке поддержки ему самому в ФРГ

Фридрих Мерц прибыл в Киев воскресным утром 4 октября и сразу же привлек к себе повышенное внимание. Менее чем за полтора года у власти канцлер посещает украинскую столицу уже второй раз. Однако контекст нынешней поездки заметно отличается от прошлого визита.

Как понимают многие, поездка канцлера в украинскую столицу во многом призвана отвлечь внимание от его проблем на родине. Последняя неделя прошла для Мерца под знаком антирекордов: так, в опросе INSA от 1 октября его личный рейтинг упал до 10% — такого не было ни у одного лидера ФРГ с 1997 года, за все время проведения опросов этой исследовательской группой. В его партии христианских демократов (ХДС) дела обстоят не лучше: крайне низкие для ХДС 18% поддержки сочетаются с крайне высокими 30% у правой «Альтернативы для Германии» (АдГ). Все это усугубляется глубоким кризисом внутри правящей коалиции ХДС с социал-демократами, в разрешение которого пришлось вмешаться президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Дата самой поездки тоже выбрана неслучайно: Мерц приехал в Киев сразу после Дня национального единства в Германии, отмечаемого в честь падения Берлинской стены. Такой шаг оценили не все. Так, сопредседатель АдГ Алиса Вайдель публично раскритиковала канцлера за пребывание в Киеве в памятную для самой Германии дату и указала, что выделение миллиардной помощи Украине происходит на фоне энергетического кризиса у канцлера на родине.

Для подобной критики были основания: Мерц приехал в Киев не с пустыми руками. Он презентовал новый пакет помощи из ранее одобренных бюджетных средств в размере €1 млрд на развитие совместных проектов в сфере ВПК.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фридрих Мерц уехал от одних проблем и приехал к другим».