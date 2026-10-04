Росреестр напишет

Росреестр хотят обязать предупреждать собственников недвижимости о существующих проблемах с ее регистрацией — согласно внесенному в Госдуму законопроекту, ведомство будет присылать гражданам уведомления о том, что у земельного участка не определены границы, а данных о постройках нет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Это знание поможет собственникам избегать неприятных сюрпризов «при выходе на сделку»: с 1 марта 2025 года продать или подарить участок без точных границ нельзя, а пользоваться незарегистрированными постройками запрещено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Группа сенаторов, включая председателя комитета по экономической политике верхней палаты парламента Андрея Кутепова, 2 октября внесла в Госдуму законопроект, обязывающий Росреестр информировать граждан об имеющихся у них проблемах с оформлением недвижимости. По замыслу авторов, в случае принятия документа ведомство через «Госуслуги» будет уведомлять собственников об отсутствии в ЕГРН данных о границах принадлежащих им участков и о незарегистрированных правах на строения. Также владельцев будут оповещать о необходимости указать координаты домов и гаражей и прочего, в случае если такие сведения в реестре отсутствуют.

Эта инициатива связана со вступившими 1 марта 2025 года изменениями в закон о регистрации недвижимости — теперь отсутствие в ЕГРН информации о границах участка является основанием для приостановления учетно-регистрационных действий. То есть такой участок можно продолжать использовать, но зарегистрировать сделку, например, продажи или дарения до уточнения границ не получится. Аналогичное ограничение действует при кадастровом учете и регистрации прав на расположенные на участке здания и сооружения. При этом за факт отсутствия данных штрафных санкций пока не установлено.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что владельцы могут и не знать о том, что границы участков не установлены, а строения не зарегистрированы. Это создает риски для оборота недвижимости и снижает качество данных госреестра, считают сенаторы. По их мнению, после получения уведомления от Росреестра граждане смогут заранее провести межевание участков или зарегистрировать права на возведенные объекты.

Законопроект — своевременная мера, направленная на упорядочение и облегчение сделок с земельными участками и расположенными на них объектами недвижимости, сказал “Ъ” первый заместитель гендиректора фонда «Институт экономики города» Виктор Агеев.

По его данным, на начало 2025 года, например, в Ленинградской области 23% всех земель (более 317 тыс. участков) не имели координат границ в ЕГРН. В Саратовской области таких участков было около 30%. Эксперт отмечает, что невозможность распорядиться имуществом и легитимно оформить на него права «стала косвенной, но весьма чувствительной санкцией».

Проблема действительно существует, подтверждает руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов, «отсутствие точных границ является одной из причин конфликтов между владельцами соседних участков». При этом, указывает он, часть старых участков была поставлена на учет, когда координаты границ могли отсутствовать, а обязанности провести межевание у собственников не было. В результате владелец может пользоваться землей и не знать, что сведений ЕГРН недостаточно. Практическая проблема, поясняет он, появляется в самый неудобный момент, когда найден покупатель, согласована цена или стороны уже подали документы на регистрацию. После приостановки приходится обращаться к кадастровому инженеру, проводить межевание, согласовывать границы с соседями. Уведомление через «Госуслуги» облегчит ситуацию для всех участников рынка, «для собственника это означает возможность решить вопрос без привязки к конкретной сделке, для покупателя и кредитора — это снижение риска неожиданной приостановки регистрации», отмечает Дмитрий Арестов.

Анна Королева