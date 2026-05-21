В земле ищут резервы

Для выполнения плана по повышению кадастровой стоимости всей недвижимости и земли в стране и вовлечения неиспользуемых участков в оборот Росреестр совместно с регионами в ближайшие несколько лет намерен завершить инвентаризацию всего земельно-имущественного комплекса РФ. Проведенный в 28 регионах анализ показал, что около 2% территорий населенных пунктов имеет потенциал для вовлечения в оборот, а еще 2% объектов используется лицами самовольно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Росреестра Олег Скуфинский полон решимости продолжить инвентаризацию земель для их полного вовлечения в оборот

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Глава Росреестра Олег Скуфинский полон решимости продолжить инвентаризацию земель для их полного вовлечения в оборот

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава Росреестра Олег Скуфинский на правительственном часе в Совете федерации 20 мая рассказал сенаторам о том, как служба намерена выполнять поставленные задачи по повышению «капитализации» страны (кадастровой стоимости всей земли и недвижимости в РФ) и по вовлечению земель в оборот. К 2030 году власти хотят найти не менее 500 тыс. га земель для строительства 662 млн кв. м жилья, а «капитализацию» РФ повысить до 1 квадриллиона руб. (по итогам 2025 года было 920 трлн руб.; см. “Ъ” от 17 апреля).

Как следовало из выступления Олега Скуфинского, Росреестр сформировал банк участков для индивидуального и многоквартирного жилищного строительства, в него включено 200 тыс. га. Оставшиеся 300 тыс. га ведомство планирует изыскать за счет проведения полной инвентаризации земельно-имущественного комплекса регионов — по словам чиновника, эта работа уже ведется совместно с главами субъектов и Росреестр рассчитывает завершить ее в ближайшие несколько лет. Более конкретных сроков он не обозначил.

Так, с середины 2025 года регионы могут делегировать задачи по выполнению полевых и комплексных кадастровых работ публично-правовой компании «Роскадастр». Механизм протестирован в 28 регионах — в результате, сообщил Олег Скуфинский, выявлено, что 2% недвижимости используется самовольно. Потенциал для вовлечения в оборот имеют 2% территорий населенных пунктов, речь преимущественно идет об участках с инфраструктурой. В частности, такие земли могут вовлекаться в оборот через механизм комплексного развития территорий. Сейчас подобные соглашения заключены «Роскадастром» уже с 50 регионами.

Также в целях выявления и постановки на кадастровых учет объектов недвижимости планируется повысить эффективность муниципального земельного контроля, которая, по оценкам Росреестра, сейчас является низкой. Как пояснил Олег Скуфинский, реально такой контроль работает только в 8 регионах, еще в 31 — формально. В связи с этим, добавил он, разрабатывается пакет законодательных инициатив. Ранее Росреестр отмечал, что местный земельный контроль осуществляется только в 18% муниципалитетов. Для его расширения предлагалось создать типовой механизм обследования участков и закрепить за Росреестром функции координатора контроля земельной госполитики (см. “Ъ” от 19 ноября 2025 года).

В этих же целях в 74 регионах внедрен сервис «Умный кадастр», функционирующий с применением искусственного интеллекта. Система, по словам Олега Скуфинского, позволяет увидеть все объекты, не поставленные на учет, ошибки в площади, объекты без прав. Предполагается, что до конца года сервис будет использоваться во всех субъектах РФ.

За счет этих мер планируется сокращать количество объектов в ЕГРН без прав, с 2020 года их число сократилось с 48 млн до 23,8 млн. К концу 2030 года показатель планируется снизить до 12,4 млн. Такие меры наряду с ростом кадастровой стоимости, который может продолжиться в результате циклов государственной кадастровой оценки в 2026 и 2027 годах, приносят дополнительные доходы бюджету. Как отметил Олег Скуфинский, работа по выявлению правообладателей, а также регистрация прав на объекты приносят региональным и местным бюджетам 600 млрд руб. ежегодно. Накануне правительственного часа глава Росреестра также отмечал, что годовой объем имущественных налогов, в том числе за счет принимаемых Росреестром мер, с 2020 года вырос с 1,1 трлн до 1,7 трлн руб.

Евгения Крючкова