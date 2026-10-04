Гран-при Бахрейна — 17-й этап чемпионата мира
1 (1). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:47.14,808. 2 (3). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — отставание 2,307. 3 (2). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 4,919. 4 (4). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 7,258. 5 (8). Изак Аджар (Франция, Red Bull) — 8,571. 6 (6). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 9,454. 7 (11). Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 12,753. 8 (12). Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin Racing) — 13,372. 9 (5). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 13,993. 10 (22). Арвид Линдблад (Великобритания, Racing Bulls) — 15,928.
В скобках — место на старте
Чемпионат пилотов
1. Антонелли — 320 очков. 2. Джордж Рассел (Великобритания, Mercedes) — 236. 3. Хэмилтон — 214. 4. Леклер — 191. 5. Норрис — 188. 6. Макс Ферстаппен — 188. 7. Пиастри — 128. 8. Аджар — 96. 9. Лоусон — 65. 10. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 41.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 556 очков. 2. Ferrari — 405. 3. McLaren — 316. 4. Red Bull — 298. 5. Racing Bulls — 90. 6. Alpine — 68. 7. Haas — 27. 8. Audi — 17. 9. Williams — 12. 10. Aston Martin Racing — 7. 11. Cadillac — 0.