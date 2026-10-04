Россия проведет 5 октября новый раунд консультаций по Афганистану

Высокопоставленные представители десяти государств Центральной и Южной Азии 5 октября проведут в российской столице восьмое заседание московского формата консультаций по Афганистану, посвященное новым угрозам безопасности в соседних регионах. После прихода к власти в Кабуле движения «Талибан» новым раздражителем стал конфликт Афганистана и Пакистана, отношения которых из «братских» превратились во враждебные. Вооруженное противостояние Кабула и Исламабада грозит перерасти двусторонние рамки и ударить по стратегическим интересам соседних государств—членов ШОС.

Делегации Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, входящих в московский формат консультаций по Афганистану, соберутся в российской столице после годичного перерыва.

«Приоритетное внимание будет уделено вопросам взаимодействия стран региона с Афганистаном в политической и экономической областях, а также задаче укрепления регионального сотрудничества в сфере противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков»,— сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Предыдущее, седьмое заседание московского формата по Афганистану, созданного по инициативе России в 2017 году, еще в период правления в Кабуле прозападного президента Ашрафа Гани, прошло в октябре 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Талибы берут Москву».