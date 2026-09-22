Ну и пуск!

Власти КНДР сообщили об успешном испытании новой ракетной системы, которая, как надеются в Пхеньяне, станет для противников страны «неизлечимой головной болью». Подробностей северяне не сообщили, но, судя по всему, речь идет об обновленной версии гиперзвуковой ракеты «Хвасонпхо-11Ма». Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал пуск «демонстрацией сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил». Южная Корея, Япония и США осудили действия КНДР, выразив готовность противостоять развитию ее ракетной программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило 22 сентября о том, что Главное управление ракетостроения КНДР 20 сентября успешно провело испытания новой ракеты. Ким Чен Ын, лично наблюдавший за пусками, назвал их «демонстрацией несомненного сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил». «Товарищ Ким Чен Ын отметил, что обладание такой технологией имеет важное значение в готовности государства к войне и перспективном развитии вооруженных сил. И сказал: и без объяснения враги лучше знают, что обозначает такое обновление в военно-техническом плане»,— говорится в сообщении ЦТАК. Для противников страны эта реальность, как сказано далее в новости, будет «неизлечимой головной болью и очень жестоким, неизбежным мощным ударом».

Хотя власти КНДР официально не назвали тип испытанной ракеты, на мониторе, фотография которого появилась в ЦТАК, была видна надпись «траектория полета "Хвасонпхо-11Ma-1"».

Судя по всему, речь идет о модернизированной версии гиперзвукового ракетного комплекса «Хвасонпхо-11Ma», впервые представленного на северокорейской выставке «Оборонное развитие-2025» в октябре прошлого года. Он сочетает в себе корпус ракеты «Хвасонпхо-11Га» и головную часть, выполненную по типу гиперзвукового планирующего боевого блока.

Название «Хвасон-11» ранее использовалось применительно к северокорейской ракете, известной на Западе как KN-02 и испытанной в начале 2000-х годов. «Это одноступенчатая твердотопливная ракета малой дальности, технологически восходящая к советскому комплексу "Точка"»,— напомнил в беседе с “Ъ” научный сотрудник ПИР-Центра Роман Калинин. Однако за последующие два десятилетия, по его словам, под индексом «Хвасон-11» в КНДР сформировалось значительно более широкое семейство ракетных систем, существенно отличающихся от первоначальной KN-02.

Наиболее известный современный представитель этой линии — «Хвасонпхо-11Га», или KN-23 в западной классификации. Это мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета с дальностью в несколько сотен километров. «Важная особенность системы — полет по относительно низкой квазибаллистической траектории и возможность маневрирования. В том числе ракета может выполнять так называемый маневр подскока (pull-up): после начала снижения вновь набирать высоту. Такая траектория усложняет прогнозирование точки перехвата и, соответственно, работу систем противоракетной обороны»,— поясняет Роман Калинин. Новую «Хвасонпхо-11Ма-1», по его оценке, правильнее рассматривать как дальнейшее развитие именно этой современной линии.

Предыдущую «Хвасонпхо-11Ма» КНДР демонстрировала в 2025 году. Новое обозначение и измененная форма гиперзвукового планирующего блока указывают на дальнейшую доработку системы.

Оценка дальности полета двух испытанных 20 сентября ракет разнится: Минобороны Республики Корея изначально называло цифры 450 км и 600 км, однако власти КНДР позже заявили, что одна из ракет пролетела 908 км.

Южнокорейские специалисты также обращают внимание на изменение геометрии аэродинамических поверхностей, которое потенциально может быть связано с улучшением возможностей планирования и маневрирования модернизированной ракеты. Изменилась и мобильная пусковая установка: на опубликованных фотографиях новая версия размещена на шестиосном шасси вместо пятиосного у предыдущей системы.

«Если продемонстрированная на снимках ЦТАК траектория полета соответствует реальности, КНДР сделала еще один шаг в создании гиперзвукового планирующего блока, способного двигаться на сравнительно небольшой высоте и менять траекторию уже после начала снижения,— продолжает научный сотрудник ПИР-Центра Роман Калинин.— Именно сочетание высокой скорости, низкой высоты полета и маневрирования сокращает время реакции противоракетной обороны и усложняет расчет точки перехвата». По его словам, испытание демонстрирует направление развития ракетного потенциала КНДР: «Речь идет уже не об увеличении дальности или скорости ракет, а о совершенствовании характеристик, непосредственно связанных с преодолением системы противоракетной обороны противника: снижении высоты полета, усложнении траектории и повышении маневренности боевого блока».

Для Республики Корея развитие подобных систем создает дополнительную нагрузку на многоэшелонированную противоракетную оборону, развиваемую в рамках системы «трех осей».

Последнее испытание хорошо иллюстрирует общую логику ракетного соперничества на Корейском полуострове: Республика Корея совершенствует средства ПРО и ПВО, КНДР — средства преодоления ПРО, что, в свою очередь, стимулирует дальнейшую гонку ракетных вооружений.

Южная Корея, Япония и США в понедельник провели консультации, по итогам которых было заявлено, что они осуждают действия КНДР и намерены противостоять развитию ее ракетной и ядерной программы. При этом США подчеркнули, что готовы использовать ядерное оружие для защиты своих союзников. «Соединенные Штаты (в ходе консультаций.— “Ъ”) вновь подтвердили непоколебимую приверженность защите Японии и Республики Корея, подкрепленную непревзойденной военной мощью Америки, включая ядерный потенциал, а также обязательства по расширенному сдерживанию перед обеими странами»,— заявили в Госдепартаменте США.

Елена Черненко