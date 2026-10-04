Суд арестовал школьника по делу об убийстве женщины в Ижевске

Устиновский районный суд Ижевска заключил под стражу 15-летнего школьника, обвиняемого в убийстве 52-летней женщины с особой жестокостью. Под арестом подросток будет находиться до 26 ноября, сообщает пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 26 сентября у одного из домов в Ижевске подросток в состоянии алкогольного опьянения нанес ранее незнакомой женщине множественные удары руками и ногами, а также стеклянными бутылками и их осколками. Потерпевшая скончалась на месте от обильной кровопотери.

Подозреваемого задержали 2 октября. Следствие предъявило ему обвинение в убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). После задержания подросток отказался выражать свою позицию по предъявленному обвинению.

Следователь просила заключить обвиняемого под стражу на один месяц 25 дней. Прокурор поддержал ходатайство. Защита просила избрать домашний арест, однако суд удовлетворил ходатайство следствия.

Ранее «Ъ-Удмуртия» сообщала, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Удмуртии представить доклад о ходе расследования этого уголовного дела.