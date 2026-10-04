Бастрыкин затребовал доклад об убийстве женщины в Ижевске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве 52-летней женщины в Ижевске. С соответствующим поручением он обратился к руководителю СУ СКР по Удмуртии Роману Тугушеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 26 сентября 15-летний подросток в состоянии опьянения пришел к одному из домов на улице Ворошилова, где собираются лица, ведущие асоциальный образ жизни. В ходе конфликта с женщиной он нанес ей множественные телесные повреждения, от которых она скончалась. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщал «Ъ-Удмуртия», 3 октября подростка задержали по подозрению в убийстве. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении смерти другому человеку. Следствие намеревалось ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.