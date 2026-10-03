15-летнего школьника обвинили в убийстве женщины на улице в Ижевске

15-летнего ученика школы в Ижевске задержали по подозрению в убийстве 52-летней женщины. Как сообщили в СУ СКР по Удмуртии, ему инкриминировано умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК).

Следствие считает, что вечером 26 сентября подросток, находясь в состоянии опьянения, пришел к дому на улице Ворошилова, где собираются лица, ведущие асоциальный образ жизни. «В ходе конфликта с потерпевшей фигурант нанес ей множественные телесные повреждения, в результате которых она скончалась»,— говорится в сообщении.

Подросток задержан. Следствие будет ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. По статье предусмотрено до 15 лет лишения свободы.