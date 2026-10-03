При ударе БПЛА по Белгороду пострадали шесть человек, включая троих детей

Вечером субботы, 3 октября, Белгород был атакован беспилотниками. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей. В результате детонаций БПЛА загорелись одна квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей — все очаги возгорания ликвидированы. Повреждены пять частных домов и два многоквартирных дома. Информация о последствиях уточняется. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По информации главы региона, в детскую областную клиническую больницу доставили четырехлетнюю девочку, 11-летнего мальчика с осколочными ранениями ног, а также 16-летнего подростка с проникающими ранениями грудной клетки и живота. Состояние последнего оценивается как тяжелое.

«Кроме того, в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь»,— рассказал господин Шуваев.

Кроме того, по данным оперативного штаба региона, ранее сегодня в селе Красная Поляна Шебекинского округа при детонации FPV-дрона получил осколочное ранение бедра 11-летний мальчик. Ребенку оказали помощь в Корочанской ЦРБ, лечение он продолжит амбулаторно.

Денис Данилов