Reuters: ОПЕК+ решила сохранить на ноябрь действующие квоты на добычу нефти
Семь стран–участниц сделки ОПЕК+ достигли принципиального соглашения сохранить целевые показатели добычи на ноябрь без изменений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на делегата одного из государств–членов.
Заседание группы запланировано на сегодня. Согласно действующим нормативам, страны ОПЕК+ могут добывать в общей сложности 31 млн баррелей нефти в сутки. Самая большая квота зарезервирована за Саудовской Аравией — 10,5 млн баррелей в сутки. Россия может добывать 9,9 млн баррелей в сутки.
Установленные квоты действуют с сентября. С июня по сентябрь страны ОПЕК+ каждый месяц повышали предельный уровень добычи на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с). Однако по итогам заседания 6 сентября страны–участницы сохранили квоты на добычу нефти в октябре на прежнем уровне.
Сохранение ноябрьских квот означает паузу в изменении номинальных лимитов, но не обязательно увеличение реальных поставок. В сентябре ОПЕК+ завершила постепенную отмену сокращения на 1,65 млн баррелей в сутки, введенного в 2023 году, однако у большинства участников сохранялись дополнительные ограничения добычи примерно на 2 млн баррелей в сутки.
Влияние квот на фактический объем поставок сейчас ограничено логистикой. По оценке эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, наращивать добычу не имеет смысла, пока ближневосточная нефть остается заблокированной в Персидском заливе, а возможности российской экспортной инфраструктуры ограничены; собеседники «Ъ» также связывали с перекрытием Ормузского пролива ситуацию, при которой страны добывают существенно меньше целевых показателей.