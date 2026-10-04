Reuters: ОПЕК+ решила сохранить на ноябрь действующие квоты на добычу нефти

Семь стран–участниц сделки ОПЕК+ достигли принципиального соглашения сохранить целевые показатели добычи на ноябрь без изменений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на делегата одного из государств–членов.

Заседание группы запланировано на сегодня. Согласно действующим нормативам, страны ОПЕК+ могут добывать в общей сложности 31 млн баррелей нефти в сутки. Самая большая квота зарезервирована за Саудовской Аравией — 10,5 млн баррелей в сутки. Россия может добывать 9,9 млн баррелей в сутки.

Установленные квоты действуют с сентября. С июня по сентябрь страны ОПЕК+ каждый месяц повышали предельный уровень добычи на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с). Однако по итогам заседания 6 сентября страны–участницы сохранили квоты на добычу нефти в октябре на прежнем уровне.