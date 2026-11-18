Объявлены лауреаты международной фотопремии Nature Photographer 2026
Победителем международного конкурса Nature Photographer 2026, посвященного живой природе, стал финский фотограф Ханну Ахонен, который также получит денежную премию в размере €3 тыс. Его снимок листа кувшинки с ледяной «копией» набрал наибольшее число голосов. Название фотокомпозиции — «Один ушел, один остался».
Всего на конкурс было подано более 27 тыс. фотографий от участников из 96 стран мира.
Организаторы разбили все работы на несколько тематических категорий — «Птицы», «Млекопитающие», «Другие виды животных», «Подводный мир», «Растения и грибы», «Пейзажи», «Природные произведения искусства», «Человек и природа», «Черное и белое», «Портреты животных». По этим категориям объявлены отдельные победители и лауреаты.
Работы победителей будут представлены на фотовыставке фестиваля, которая пройдет в Нидерландах, Бельгии и Франции.