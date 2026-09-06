Семь стран ОПЕК+ продлят сентябрьские квоты добычи нефти на октябрь

Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман решили сохранить в октябре действие сентябрьских квот по добыче нефти. Решение принято на ежемесячной министерской встрече ОПЕК+, отмечает пресс-служба объединения.

«Семь стран подтвердили свою коллективную приверженность достижению полного соответствия Декларации о сотрудничестве», — отмечается в публикации. Следующая встреча запланирована на 4 октября 2026 года.

Всего страны ОПЕК планируют добывать 31 млн баррелей нефти в сутки. Самая большая квота зарезервирована за Саудовской Аравией — 10,5 млн баррелей в сутки. Россия может добывать 9,9 млн баррелей в сутки.

В начале августа семь стран ОПЕК+, включая Россию, договорились увеличить предельный уровень добычи в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки. Решение завершает поэтапный отказ от добровольного сокращения производства на 1,65 млн баррелей в сутки.