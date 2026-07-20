«Бюро 1440» нарастила число спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет»

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» 19 июля провела второй пакетный запуск спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет», сообщили «Ъ» в пресс-службе компании. Число запущенных в этот раз спутников не раскрывается.

На опорной орбите спутники успешно отделились от ракеты-носителя, а после их взяли под управление в центре управления полетами «Бюро 1440». «После завершения проверок и ввода в эксплуатацию спутники начнут переход на целевую орбиту», — отметили в компании.

23 марта «Бюро 1440» запустила первые 16 спутников. 9 июня «Ъ» сообщил о потере компанией одного аппарата низкоорбитальной группировки. Всего «Бюро 1440» планирует запустить на орбиту 292 спутника к 2030 году, включая резервные аппараты. Спутниковую группировку планируют использовать для предоставления услуг связи 5G.

Проект по созданию российской низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет финансируется в рамках нацпроекта «Экономика данных». На эти цели до 2030 года из федерального бюджета планируется выделить 102,8 млрд руб. и 329 млрд руб. собственных средств «Бюро 1440».