«Бюро 1440» нарастила число спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет»
Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» 19 июля провела второй пакетный запуск спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет», сообщили «Ъ» в пресс-службе компании. Число запущенных в этот раз спутников не раскрывается.
На опорной орбите спутники успешно отделились от ракеты-носителя, а после их взяли под управление в центре управления полетами «Бюро 1440». «После завершения проверок и ввода в эксплуатацию спутники начнут переход на целевую орбиту», — отметили в компании.
23 марта «Бюро 1440» запустила первые 16 спутников. 9 июня «Ъ» сообщил о потере компанией одного аппарата низкоорбитальной группировки. Всего «Бюро 1440» планирует запустить на орбиту 292 спутника к 2030 году, включая резервные аппараты. Спутниковую группировку планируют использовать для предоставления услуг связи 5G.
Проект по созданию российской низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет финансируется в рамках нацпроекта «Экономика данных». На эти цели до 2030 года из федерального бюджета планируется выделить 102,8 млрд руб. и 329 млрд руб. собственных средств «Бюро 1440».
Проект низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» разработан компанией «Бюро 1440» и должен начать полноценную работу в 2027 году. К 2030 году планируется запустить 383 спутника, на что будет выделено 106,6 млрд рублей из федерального бюджета и 329 млрд рублей собственных средств компании. Проект входит в число инициатив по наращиванию российской спутниковой группировки, необходимость которой ранее подчёркивали премьер-министр Михаил Мишустин (наладить конвейерное производство до 250 спутников в год) и президент Владимир Путин (от опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке).
Государственная комиссия по радиочастотам определила условия работы «Рассвета», включая приоритетное использование отечественной радиоэлектроники в наземных станциях. При этом весь трафик земных станций должен проходить через станцию сопряжения на территории РФ. Однако, по мнению экспертов, такая зависимость от отечественных компонентов может повлиять на сроки развертывания группировки, поскольку возможности российских производителей пока ограничены для массового выпуска.