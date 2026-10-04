Номера в обороте

По итогам января—сентября 2026 года объем ввода сервисных (предназначенных для сдачи в аренду) апартаментов в России увеличится на 53% год к году, до 2,3 тыс. номеров. Формат позволяет девелоперам частично снижать затраты на кредитование за счет поступлений от продаж, а инвесторам — получать доход от аренды без самостоятельного управления объектом. Эксперты прогнозируют дальнейший рост этого бизнеса, однако лишь в регионах с высоким туристическим и деловым спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Объем ввода сервисных апартаментов (арендное жилье с мебелью и всеми основными услугами, включая уборку помещений, прачечную, ресепшен) в целом по РФ в январе—сентябре 2026 года увеличился на 53% год к году, до 2,3 тыс. номеров, следует из исследования NF Group, которое есть у “Ъ”. Интерес девелоперов к этому сегменту растет на фоне удорожания строительства гостиниц и снижения доступности льготного финансирования: поступления от продаж сервисных апартаментов позволяют сократить затраты на кредитование проекта, отмечает партнер NF Group Ольга Широкова. Реализация проектов в таком формате — практически единственная возможность привлечения финансирования для новых проектов, особенно после закрытия федеральными властями программы льготного кредитования гостиничных и туристских проектов, говорит партнер CMWP Марина Усенко.

Кроме того, в сравнении с классическими отелями девелоперский цикл сервисных апартаментов короче, а окупаемость — быстрее, добавляет директор департамента аналитики и ценообразования группы «Эталон» Никита Мурин. По данным на сентябрь 2026 года, доля сервисных апартаментов занимает примерно 30% в приросте нового номерного фонда в России, подсчитала Ольга Широкова.

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Сервисные апартаменты первоначально начали развиваться в Санкт-Петербурге, поэтому сейчас здесь расположено 49% от общего объема предложения такой недвижимости в России, по данным Ольги Широковой. Около 25% приходится на еще одно популярное туристическое направление — Краснодарский край, 8% — на Москву, добавляет эксперт. Развитие этого сегмента в Москве замедлялось мораторием на согласование новых проектов апартаментов, добавляет Марина Усенко. С октября 2024 года мэрия Москвы не согласовывает новые проекты строительства апартаментов, при этом все ранее начатые будут завершены (см. “Ъ” от 23 октября 2024 года).

В будущем девелоперская активность на рынке сервисных апартаментов продолжит расти, но только в регионах с постоянным потоком туристов и высокой деловой активностью, прогнозирует управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

Среди перспективных направлений Ольга Широкова называет Крым, Краснодарский край, Алтай и Калининградскую область.

В то же время для инвесторов этот сегмент более привлекателен, чем, например, рынок жилья, считает Никита Мурин. Для них это способ защитить капитал от инфляции и получать стабильных доход от аренды без необходимости самостоятельно заниматься управлением, соглашается директор по стратегическому развитию Element Елизавета Конвей.

По словам господина Мурина, доходность инвесторов на рынке сервисных апартаментов составляет 10–12% годовых против 4–5% в год от сдачи в аренду жилой недвижимости. В то же время стоимость покупки таких апартаментов на 15–25% ниже, чем классического жилья, добавляет Олег Колченко.

Инвестиционная активность на этом рынке также продиктована высоким спросом на такой вид размещения. Туристы нередко выбирают сервисные апартаменты вместо номера в отеле из-за более выгодного тарифа, говорит Елизавета Конвей. Например, по данным Hotel Advisors, в январе—августе 2026 года загруженность классических гостиниц в Санкт-Петербурге достигла 62,1%, апарт-отелей — 70,5%.

София Мешкова