Константин Цзю собрал команду потерпевших

Как стало известно “Ъ”, не только известный боксер Константин Цзю проходит потерпевшим по уголовному делу создателя детского развивающего центра «Катюша» (ДРЦ) Игоря Козьякова. С заявлениями о том, что предприниматель похитил одолженные ему на развитие бизнеса деньги на общую сумму более 40 млн руб., в полицию обратились еще два человека, в том числе высокопоставленный сотрудник МЧС. Сам фигурант считает себя жертвой оговора и вину не признает, в отношении спасателя тем временем начата служебная проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатель детского центра «Катюша» (ДРЦ) Игорь Козьяков

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Создатель детского центра «Катюша» (ДРЦ) Игорь Козьяков

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По данным “Ъ”, наряду с Константином Цзю, который обвинил предпринимателя в хищении 7 млн руб., ОВД Головинского района столицы возбудил в отношении Игоря Козьякова уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по заявлениям еще двух человек. Гражданка Казахстана и России Валентина Алдонгарова сообщила, что в 2023 году одолжила Игорю Козьякову, детский сад которого посещали две ее дочери, несколькими траншами 33 млн 150 тыс. 110 руб. на ремонт и развитие ДРЦ «Катюша» на 6-й Кожуховской улице в Москве. Однако бизнесмен средства не вернул. Это дело было возбуждено в тот же день, что и по заявлению Константина Цзю,— 25 октября 2025 года. Последний, как ранее писал “Ъ”, в 2018–2019 годах одолжил господину Козьякову, в детский сад которого ходили его младшие дети, в общей сложности 7 млн руб. И с ним создатель детского центра не смог рассчитаться, как он утверждает, главным образом из-за пандемии.

Еще одно уголовное дело в отношении господина Козьякова, как выяснил “Ъ”, было возбуждено в июне 2026 года по заявлению заместителя гендиректора по оперативной работе ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС РФ, заслуженного спасателя России Радика Файзуханова. Он сообщил, что одолжил господину Козьякову 7 млн 750 тыс. руб. с апреля 2023 года по июнь 2024 года на открытие отделения ДРЦ «Катюша» на улице Трофимова в Москве, однако тот не потратил деньги по назначению, а похитил.

Господин Файзуханов представил следствию четыре договора займа, оформленных между Игорем Козьяковым и его дочерью Венерой Галиевой, которая водила в его детский центр дочь.

Заявитель пояснил, что именно он дал деньги дочери для господина Козьякова. В настоящее время все три дела объединены в одно производство.

Сам господин Козьяков, как и в случае с потерпевшим Цзю, вину по двум другим эпизодам не признает. Как заявила “Ъ” его адвокат Ольга Карлова, в ходе допросов и очных ставок ее подзащитный представил документы и доказательства того, что «ни копейки не присвоил из денег» заимодавцев, потратив их на расширение детского центра и ремонт филиала. Она квалифицировала действия заявителей по целому ряду статей УК РФ, в том числе как заведомо ложный донос, и обратилась в полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксер Костя Цзю

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Боксер Костя Цзю

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По версии защитника, ее доверитель действительно занимал у потерпевших деньги, однако в случае с Валентиной Алдонгаровой речь шла о сумме лишь в 2 млн руб., которые бизнесмен вернул. «Когда по иску господина Цзю о банкротстве детского центра были заблокированы счета его юрлица ООО "ИК-Концерн", мой подзащитный обратился к мужу Валентины Садыху, и тот помог оплатить ему аренду помещений, перечислив 498 тыс. руб.»,— рассказала адвокат. Впоследствии господин Козьяков занял у Садыха Алдонгарова еще 1,5 млн руб., которые, согласно распискам, были возвращены, утверждает адвокат Карлова. При этом у нее вызывает сомнение легальность происхождения средств у женщины и ее мужа. «По ее собственному признанию на допросах, она до 2024 года нигде не работала, а фирма ее мужа показывала либо убытки, либо отсутствие прибыли»,— отметила защитник.

Она сообщила, что Росфинмониторинг взял на контроль (ответ имеется в распоряжении “Ъ”) обращение Козьякова о поверке происхождения доходов граждан Казахстана Алдонгаровых на территории РФ.

Что касается господина Файзуханова, то в этом случае обвиняемый утверждает, что вернул более половины из 7,7 млн руб., а также проценты, однако рассчитаться до конца не смог. «Для филиала он взял в аренду помещение, сделал в нем ремонт, что подтверждает представленная следствию видеозапись, но открыть центр не получилось из-за проверок, инициированных заявителями»,— полагает адвокат.

В свою очередь, сотрудник МЧС, по версии защиты господина Козьякова, одолжив через дочь крупные суммы бизнесмену, мог нарушить закон о госслужбе, поскольку фактически сам занялся предпринимательской деятельностью. По данным “Ъ”, создатель детского центра попросил МЧС проверить доходы господина Файзуханова. 25 сентября департамент кадровой политики ведомства прислал ему ответ (имеется в распоряжении “Ъ”), что инициировал проверку «достоверности и полноты сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера» замглавы горноспасательной части.

Валентина Алдонгарова отказалась комментировать расследование, пообещав, что при необходимости с корреспондентом “Ъ” свяжется ее адвокат. Господин Файзуханов также воздержался от комментариев, сославшись, в частности, на то, что находится за границей. Константин Цзю данное дело пока с прессой не обсуждал.

Мария Локотецкая