Боксер потерпел от «Катюши»

Как стало известно “Ъ”, столичная полиция расследует уголовное дело по заявлению известного спортсмена Константина Цзю. Абсолютный чемпион мира по боксу обвинил создателя детского развивающего центра «Катюша» Игоря Козьякова в хищении у него 7 млн руб. Сам бизнесмен, одолживший у господина Цзю деньги на развитие бизнеса, настаивает на гражданско-правовых отношениях в данном деле, подтвержденных решениями судов.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Константин Цзю

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уголовное дело, подозреваемым по которому проходит Игорь Козьяков — учредитель и бывший гендиректор ООО «ИК-Концерн», работавшего под брендом детского развивающего центра «Катюша», было возбуждено отделом МВД по Головинскому району Москвы 23 ноября 2025 года. Обращаясь в полицию, Константин Цзю сообщил, что в 2018–2019 годах одолжил господину Козьякову, в детский сад которого на 6-й Кожуховской улице в Москве ходили его младшие дети, в общей сложности 7 млн руб.

Однако долг господин Козьяков ему до сих пор не вернул. Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере — до десяти лет колонии) полиция изначально расследовала в отношении неустановленных лиц.

По данным “Ъ”, в июле следствие активизировалось, и господина Козьякова допросили вначале в качестве свидетеля, а затем и подозреваемого, взяв с него подписку о невыезде.

Совершение каких-либо противоправных действий он отрицает, рассказывая, что несколько лет назад решил расширить свой бизнес, открыв при детском центре школу, а также взять в аренду дополнительные помещения. Он предложил господину Цзю, который водил к нему в детский сад сына и дочь, стать соинвестором его бизнеса, одолжив в 2018 году 5 млн, а в 2019 году — 2 млн руб. под 34% годовых сроком на три года. Деньги были потрачены на аренду новых площадей и ремонт.

По словам адвоката господина Козьякова Ольги Карловой, оба займа были оформлены официально, а созаемщиком с ее подзащитным выступило юрлицо — ООО «ИК-Концерн», был согласован график платежей. По утверждению защитника, по первому договору займа господин Козьяков «исправно платил три года, а по второму — два», вернув в общей сложности господину Цзю около 1,75 млн руб. При этом она отметила, что ее подзащитный, который не раз просил пересмотреть заимодавца график платежей, попал в тяжелую финансовую ситуацию, так как в 2020 году многие частные детские сады и центры закрылись из-за ковида, а после открытия дети в них не вернулись. «Дети господина Цзю несколько лет бесплатно посещали развивающий центр "Катюша", а Козьяков помогал его семье возить в больницу сына, также он обеспечивал доставку стройматериалов в поместье Цзю в Крыму»,— рассказала адвокат.

Однако, несмотря на многолетние дружеские отношения, в 2022 году господин Цзю обратился в Лефортовский суд Москвы, требуя взыскать с господина Козьякова остаток основного долга, невыплаченные проценты, а также проценты за пользование чужими деньгами. Суд обязал выплатить ему 13,4 млн руб. В ответ господин Козьяков добился судебного решения о выплате спортсменом ООО «ИК-Концерн» 2,162 млн руб. за пользование его детьми услугами центра.

По данным адвоката Карловой, с учетом этой суммы и других выплат ее подзащитный погасил основную сумму долга в размере 4,247 млн руб.

Летом 2025 года он предложил господину Цзю заключить мировое соглашение, выразив готовность выплатить единовременно еще 4 млн руб., однако тот отказался, инициировав процедуру банкротства как самого Игоря Козьякова, так и его фирмы. Соответствующие решения Арбитражный суд Москвы принял в апреле этого года. В отношении ООО «ИК-Концерн» была запущена процедура конкурсного производства, а в отношении бизнесмена — реструктуризация долгов.

В таких условиях, полагает госпожа Карлова, уголовное дело по заявлению известного спортсмена было возбуждено без достаточных на то оснований и с нарушением территориальной подследственности (события происходили не в Головинском, а Южнопортовом районе). «В действиях Козьякова отсутствует состав преступления. Речь идет исключительно о гражданско-правовых отношениях, что подтверждается вступившими в силу решениями Лефортовского суда как по иску Константина Цзю, так и по иску Игоря Козьякова»,— заявила адвокат.

Сам Константин Цзю на звонки и сообщения “Ъ” не ответил.

Мария Локотецкая