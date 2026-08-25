Боксеру предъявили счет

Как стало известно “Ъ”, иск о взыскании с известного спортсмена Константина Цзю почти 7, 5 млн руб. подал в Лефортовский суд столицы создатель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков. Сам он, напомним, является фигурантом уголовного дела о хищении средств бывшего спортсмена, одолженных на развитие центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Создатель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Как сообщила “Ъ” адвокат Игоря Козьякова Ольга Карлова, в сумму иска вошло «неосновательное обогащение» спортсмена в размере 4 млн 349 тыс. руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3 млн 71 тыс. руб. и госпошлина в размере 79,5 тыс. руб.

По словам адвоката, основную сумму иска составляет стоимость услуг по уходу за двумя малолетними детьми боксера, которые посещали развивающий центр «Катюша» с мая 2019 года по август 2022 года, услуги тьютора — специалиста для индивидуального ухода за сыном господина Цзю, а также доставка стройматериалов и вещей во время строительства дома Константина Цзю в Крыму в 2021 году.

Ранее господин Цзю обвинил Козьякова в хищении у него 7 млн руб., которые он одолжил создателю элитного детского сада в 2016 и 2019 годах под большой процент на развитие бизнеса. ОМВД по Головинскому возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в котором спортсмен признан потерпевшим. Козьяков вину отрицает. Он настаивает на гражданско-правом характере отношений с Цзю. По его словам, проблемы с возвратом денег спортсмену были вызваны объективными обстоятельствами, прежде всего пандемией. Следствие оставило фигуранта под подпиской о невыезде.

Как писал ранее “Ъ”, в 2022 году господин Цзю судился с Козьяковым в Лефортовском суде Москвы, взыскав с оппонента 13,4 млн руб.— остаток основного долга, невыплаченные проценты, а также проценты за пользование чужими деньгами. В ответ господин Козьяков в 2023 году добился судебного решения о выплате спортсменом его юрлицу — ООО «ИК-Концерн» — 2,162 млн руб. за пользование его детьми услугами центра.

В апреле этого года по заявлению господина Цзю Арбитражный суд Москвы признал господина Козьякова и его организацию банкротами. Теперь, по словам госпожи Карловой, ее подзащитный обратился в Лефортовский районный суд столицы с иском к Константину Цзю как физлицо, так как считает, что ранее тот же суд взыскал неполную сумму долга в пользу его организации. Сам господин Цзю от комментариев воздерживается.

Мария Локотецкая