Пакет акций красноярского завода ушел ярославской компании в 10 раз дешевле начальной цены

ООО «Научно-производственный центр „Экоскил”», зарегистрированное в Ярославской области, стало владельцем еще 32,38% акций АО «Красноярский электровагоноремонтный завод» (КрЭВРЗ), следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Продажа акций осуществлялась в рамках процедуры банкротства новосибирского АО «СК „Афина Паллада”». На торгах, состоявшихся 2 октября, ярославская компания приобрела 503 818 обыкновенных акций предприятия. Итоговая стоимость лота составила 35,3 млн руб. при начальной цене 353,7 млн руб. Таким образом, актив был реализован с дисконтом более чем в десять раз. Акции не обременены залоговыми требованиями.

Данная сделка является второй фазой поглощения завода. Как ранее писал «Ъ», в ноябре 2025 года «НПЦ „Экоскил”» уже приобрел контрольный пакет (59,62%) КрЭВРЗ за 120,1 млн руб. В результате двух сделок ярославский инвестор аккумулировал 92% акций красноярского предприятия, затратив на это в общей сложности около 155,4 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «НПЦ „Экоскил”» с одним сотрудником зарегистрировано в Ярославской области. Компания занимается обработкой и утилизацией опасных отходов. КрЭВРЗ по итогам 2025 года получил 1,77 млрд руб. выручки. Чистая прибыль составила 8,6 млн руб.

Лолита Белова