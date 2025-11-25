Ярославская компания стала владельцем красноярского завода

ООО Научно-производственный центр «Экоскил» приобрело 59,62% акций АО «Красноярский электровагоноремонтный завод» («КрЭВРЗ»). Информация о заключении нескольких договоров купли-продажи размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Продажа акций осуществлялась в рамках процедуры банкротства новосибирского АО СК «Афина Паллада». «Экоскил» приобрел семь лотов. Их суммарная стоимость составила 120,1 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее 8% акций красноярского завода приобрел Максим Жуков за 97,1 млн руб. Но договор купли-продажи с ним так и не был заключен.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО НПЦ «Экоскил» с одним сотрудником зарегистрировано в Ярославской области. Компания занимается обработкой и утилизацией опасных отходов. «КрЭВРЗ» по итогам 2024 года получил выручку в объеме 1,28 млрд руб. Чистая прибыль составила 6,84 млн руб.

