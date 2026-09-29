В американском штате Теннесси 30 сентября должна состояться казнь 50-летней Кристы Пайк, осужденной за убийство одноклассницы в 1995 году. Губернатор Теннесси Билл Ли 28 сентября отклонил прошение о помиловании женщины. Если Верховный суд страны не приостановит исполнение приговора и казнь состоится, то Криста Пайк станет первой женщиной, казненной в штате за 200 лет, сообщает The Guardian.

Преступление Криста Пайк совершила в 18 лет, когда она и ее парень, которому тогда было 17, убили 19-летнюю Коллин Слеммер. Дело получило широкую огласку из-за жестокости убийства, возраста причастных к нему лиц, а также из-за того, что на теле жертвы был вырезан сатанинский символ («международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ). В 1996 году Пайк была признана виновной в убийстве первой степени и приговорена к смертной казни, став самой молодой женщиной, приговоренной к высшей мере в современной истории США.

Казни заключенных-женщин в США достаточно редки. В 2021 году федеральное правительство казнило Лизу Монтгомери, что стало первым случаем почти за 70 лет, когда правительство США казнило женщину. В штате Джорджия женщину казнили в 2015 году. В 2023 году в штате Миссури впервые в США была казнена трансгендерная женщина («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) за убийство, совершенное в 2003 году.

Влад Никифоров