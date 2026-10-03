Расчлененный труп нашли в квартире на юго-востоке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов нашли фрагменты человеческого тела в квартире на Жулебинском бульваре в Москве. Об этом сообщила пресс-служба СКР по столице. Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура проводит проверку. Как уточнили в ведомстве, останки были упакованы в пакеты, стоявшие на балконе. Там же нашли предполагаемые орудия преступления — несколько кухонных ножей.

Собеседник «РИА Новости» в правоохранительных органах допускает, что труп принадлежит женщине. По его словам, сейчас следователи ищут ее сожителя и проверяют его на причастность к убийству.