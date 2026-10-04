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В аэропорту Внуково ввели ограничения на полеты

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным агентства, такие меры приняты из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Внуково работает по согласованию, чтобы обеспечить безопасность полетов, отметила Росавиация. Обычно подобные меры в российских аэропортах вводят из-за опасности ударов беспилотников.

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