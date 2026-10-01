Axios: США выдворили иранскую делегацию после провала переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио потребовал, чтобы иранская делегация, которая приехала в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, немедленно покинула страну после того, как переговоры Тегерана и Вашингтона зашли в тупик. Об этом сообщает Axios.

Переговоры, которые проходили при посредничестве Катара, состоялись в понедельник. Диалог, по информации портала, не принес результатов. Вечером в тот же день миссия США при ООН по распоряжению господина Рубио уведомила делегацию о том, что она должна немедленно покинуть Нью-Йорк.

«Госсекретарь Рубио выставил иранскую делегацию, которая злоупотребила гостеприимством. Генеральная Ассамблея ООН завершилась, так что им пора было уходить»,— рассказал один из собеседников портала.

Axios называет поведение госсекретаря крайне необычным дипломатическим выпадом. Другой собеседник издания заявил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в любом случае планировал вернуться в Тегеран в понедельник вечером.