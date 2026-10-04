Медведев предостерег Армению от превращения в «новую Украину»

Вектор политики, который выбрало руководство Армении, не приведет страну ни к чему хорошему. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью иранскому Гостелерадио.

«Нынешнее армянское руководство посчитало правильным изменить вектор своего развития. Я уверен, что ни к чему хорошему это тоже не приведет. Самое страшное, что может случиться с Арменией, — ее превращение в новую Украину»,— сказал господин Медведев. Он добавил, что отношения России и Армении сейчас проходят проверку на прочность.

В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. В скором времени Ереван рассчитывает подать заявку на членство в ЕС и согласовать дорожную карту процесса, а затем — провести референдум по этому вопросу внутри страны. Российская сторона отмечала, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.