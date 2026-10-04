Медведев предостерег Армению от превращения в «новую Украину»
Медведев: решение Армении сменить курс развития ни к чему хорошему не приведет
Вектор политики, который выбрало руководство Армении, не приведет страну ни к чему хорошему. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью иранскому Гостелерадио.
«Нынешнее армянское руководство посчитало правильным изменить вектор своего развития. Я уверен, что ни к чему хорошему это тоже не приведет. Самое страшное, что может случиться с Арменией, — ее превращение в новую Украину»,— сказал господин Медведев. Он добавил, что отношения России и Армении сейчас проходят проверку на прочность.
В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. В скором времени Ереван рассчитывает подать заявку на членство в ЕС и согласовать дорожную карту процесса, а затем — провести референдум по этому вопросу внутри страны. Российская сторона отмечала, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
Конфликт между курсом Армении на вступление в ЕС и ее участием в ЕАЭС возникает из-за устройства самих объединений: и Евразийский экономический союз, и Европейский союз предполагают отсутствие таможенных границ и свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Российская сторона в январе 2025 года трактовала обсуждение вступления Армении в ЕС как начало выхода страны из ЕАЭС, а не как возможность совмещать оба формата.
По оценке российского вице-премьера Алексея Оверчука, выход из ЕАЭС может сократить экспорт армянских товаров на 70–80% и повысить цены на энергию и продовольствие. В мае 2026 года Москва также предупреждала о возможном переходе Армении на европейские цены на газ и об утрате преимуществ членства в ЕАЭС.