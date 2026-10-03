Британия допустила причастность Ирана к попытке теракта на авиабазе
Власти Великобритании допускают, что Иран может быть причастен к предполагаемой попытке теракта на авиабазе Фэрфорд. Если эта версия подтвердится, Лондон будет готов принять ответные меры против Тегерана, заявил министр обороны королевства Уэс Стритинг.
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«Как только мы сделаем окончательные выводы, мы самым тщательным образом рассмотрим вопрос о том, каким должен быть адекватный и соразмерный ответ»,— сказал глава ведомства в комментарии The Telegraph. По его словам, расследование еще идет, но «ситуация крайне серьезная».
Уэс Стритинг не уточнил, о каких именно ответных мерах может идти речь. Как пишет газета, Великобритания может ввести дополнительные санкции против Ирана, в том числе персональные.
27 сентября британская полиция задержала шестерых человек неподалеку от базы Королевских ВВС Фэрфорд в графстве Глостершир на западе Англии, где ранее располагались американские истребители, задействованные в операции против Ирана. У одного из них есть двойное гражданство Великобритании и Ирана. Большинство из них подъехали к объекту на фургонах. Взрывчатки в них не нашли. Всех отпустили под залог.
Следствие проверяет версию о том, что пять задержанных возле базы мужчин действовали по указаниям иностранного государства, например Ирана. О возможной причастности Исламской республики к инциденту говорил и премьер-министр Энди Бернем.
Следствие проверяет три возможных сценария инцидента: разведку объекта, репетицию для оценки его защиты или постановку, призванную передать сигнал британскому правительству. Значение Фэрфорда для этой версии связано с тем, что в марте 2026 года Великобритания разрешила США использовать базу для ударов по иранским ракетным позициям.
У Лондона уже был санкционный инструмент для ответа на действия Ирана: в апреле 2024 года Великобритания вместе с США ввела ограничения против иранского министра обороны, Генштаба вооруженных сил и Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. Поэтому возможный ответ может быть оформлен не только как политическое заявление, но и как новые персональные либо институциональные санкции после установления обстоятельств инцидента.