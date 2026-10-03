Британия допустила причастность Ирана к попытке теракта на авиабазе

Власти Великобритании допускают, что Иран может быть причастен к предполагаемой попытке теракта на авиабазе Фэрфорд. Если эта версия подтвердится, Лондон будет готов принять ответные меры против Тегерана, заявил министр обороны королевства Уэс Стритинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Shepheard / Reuters Фото: Toby Shepheard / Reuters

«Как только мы сделаем окончательные выводы, мы самым тщательным образом рассмотрим вопрос о том, каким должен быть адекватный и соразмерный ответ»,— сказал глава ведомства в комментарии The Telegraph. По его словам, расследование еще идет, но «ситуация крайне серьезная».

Уэс Стритинг не уточнил, о каких именно ответных мерах может идти речь. Как пишет газета, Великобритания может ввести дополнительные санкции против Ирана, в том числе персональные.

27 сентября британская полиция задержала шестерых человек неподалеку от базы Королевских ВВС Фэрфорд в графстве Глостершир на западе Англии, где ранее располагались американские истребители, задействованные в операции против Ирана. У одного из них есть двойное гражданство Великобритании и Ирана. Большинство из них подъехали к объекту на фургонах. Взрывчатки в них не нашли. Всех отпустили под залог.

Следствие проверяет версию о том, что пять задержанных возле базы мужчин действовали по указаниям иностранного государства, например Ирана. О возможной причастности Исламской республики к инциденту говорил и премьер-министр Энди Бернем.