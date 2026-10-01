По делу о подготовке теракта на базе Фэрфорд арестован гражданин Британии и Ирана

Британское полицейское управление по борьбе с терроризмом сообщило об аресте мужчины с двойным гражданством Великобритании и Ирана в рамках расследования попытки осуществить теракт на военно-воздушной базе Фэрфорд.

Управление не сообщает имени мужчины, указав лишь, что ему 27 лет. Арестован он был в лондонском районе Вестминстер. Ему вменяется в вину подготовка террористического акта. Еще один молодой человек, гражданин Великобритании, был допрошен в качестве подозреваемого. В двух помещениях в Вестминстере прошли обыски.

Как уже сообщал «Ъ», в ночь на 27 сентября полиция задержала у авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир пять жителей Лондона 23–25 лет. Мужчины были в балаклавах. К базе они добрались на трех белых минивэнах. В машинах был обнаружен бензин, однако какой-либо взрывчатки или боеприпасов не было. После проверки всех отпустили под залог с обязательством являться в полицию. Тогда же появились данные о том, что следствие проверяет версию о том, что пять задержанных возле базы мужчин действовали по указаниям иностранного государства, например Ирана. В марте 2026 года Британия разрешила США использовать авиабазу Фэрфорд для ударов по иранским позициям.

Андрей Келекеев