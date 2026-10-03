Самолет с шестью людьми на борту пропал с радаров у берегов США
Самолет санавиации Gulfstream пропал с радаров у берегов Массачусетса
Самолет санавиации Gulfstream G100 (регистрационный номер C-GRJP) пропал с радаров у берегов острова Нантакет в Массачусетсе. На борту находятся четверо членов экипажа и двое пассажиров, сообщает северная береговая охрана США.
Самолет вылетел из аэропорта на Бермудских островах в 06:41 мск и должен был приземлиться в Бостоне в 08:25 мск. Связи с экипажем нет с утра. Незадолго до посадки воздушное судно резко снизилось с высоты 7,1 км до 3,3 км. Снижение произошло всего за три минуты, следует из данных Flightaware.
Воздушное судно принадлежит компании Latitude Air Ambulance, уточняет The New York Times. Она предоставляет услуги медицинской эвакуации и репатриации.
При расследовании авиационных инцидентов обычно отдельно проверяют метеоусловия, отказ техники и ошибку экипажа. Эти три направления являются стандартными при выяснении причин происшествий.
В сентябре 2021 года пилот, объясняя другое происшествие, связывал его со сбоем навигационной системы и туманом: по его словам, автопилот увел самолет с курса, а экипаж потерял визуальный контакт с землей. Сбой навигации в сочетании с плохой видимостью относится к числу механизмов, которые проверяют при выяснении причин потери управляемости или отклонения от заданной траектории.