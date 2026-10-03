Самолет с шестью людьми на борту пропал с радаров у берегов США

Составлено ИИ-Ассистентъ

При расследовании авиационных инцидентов обычно отдельно проверяют метеоусловия, отказ техники и ошибку экипажа. Эти три направления являются стандартными при выяснении причин происшествий.

В сентябре 2021 года пилот, объясняя другое происшествие, связывал его со сбоем навигационной системы и туманом: по его словам, автопилот увел самолет с курса, а экипаж потерял визуальный контакт с землей. Сбой навигации в сочетании с плохой видимостью относится к числу механизмов, которые проверяют при выяснении причин потери управляемости или отклонения от заданной траектории.