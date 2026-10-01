МИД Молдавии вызвал посла России после трех инцидентов с дронами
Молдавия объявила об очередном вызове российского посла в республике Олега Озерова. Это связано с тем, что три беспилотника нарушили воздушное пространство Молдавии 30 сентября 2026 года, два из них взорвались на территории страны. При этом российский дипломат впервые допустил российское происхождение части дронов, подчеркнув, что Молдавия не является конечной целью ударов.
В МИД Молдавии подчеркнули, что нарушения напрямую угрожают безопасности граждан Молдовы, и потребовали от России немедленно прекратить любые действия, угрожающие стране.
По данным Минобороны Молдавии, первый беспилотный аппарат зафиксировали 30 сентября около 5:43. Он взорвался у села Хырбовэц Новоаненского района. Пострадавших нет. Второй беспилотник заметили в 10:26 возле села Лунга Дубоссарского района, эта территория входит в состав ПМР. Из-за его появления молдавские власти временно закрыли воздушное пространство над центром и севером страны. Позже аппарат исчез с систем наблюдения у села Арионешты на севере Молдавии, после чего ограничения сняли.
Вечером третий дрон пересек границу со стороны Винницкой области Украины и взорвался у дороги между селами Иванча и Бранешты Оргеевского района. Место взрыва находилось примерно в десяти метрах от проезжей части, движение временно перекрыли. Обломки разлетелись на 120 метров. Среди них обнаружили детали с маркировкой «Герань-4» и турбореактивный двигатель. Найденные компоненты отправили на экспертизу. Пострадавших также нет.
Комментируя ряд более ранних схожих случаев, господин Озеров еще 10 сентября в эфире молдавского телеканала ТВС-21 называл обвинения в адрес России бездоказательными, указывая на отсутствие расследований и обращений к российской стороне для выяснения происхождения аппаратов.
В конце месяца в его комментариях появилась новая оговорка. В интервью Soroca TV 24 сентября дипломат заявил: «Мы не исключаем и не отрицаем, что какие-то из этих дронов могут быть российскими». Он связал возможные пролеты с усилением ударов по украинской логистике, подчеркнув: «Молдова не является целью». При этом господин Озеров вновь сослался на отсутствие доказательств принадлежности аппаратов России.
Предыдущие инциденты с беспилотниками, нарушавшими воздушное пространство Молдавии, уже приводили к протестам Министерства иностранных дел республики российскому послу Олегу Озерову. Так, в июле 2026 года и в ноябре 2024 года молдавский МИД выражал протест послу после обнаружения упавших беспилотников, при этом молдавская сторона допускала их российское происхождение. Ранее господин Озеров отрицал эти обвинения.
Впервые российский дипломат допустил, что часть дронов могла быть российской, хотя и подчеркнул, что Молдавия не является целью ударов. Молдавский МИД неоднократно заявлял, что подобные нарушения представляют серьезную угрозу безопасности граждан и увеличивают риски для региональной стабильности. Несмотря на изменение риторики российского посла, Кишинев продолжает рассматривать эти инциденты как прямую угрозу и требует прекращения любых действий, угрожающих стране.