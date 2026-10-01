На химзаводе в подмосковном Краснозаводске произошел пожар

Пожар произошел на территории химического завода в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. С предприятия эвакуированы 40 человек, еще четырех ищут.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, пожар имеет техногенный характер. Причина будет определена по итогам пожарно-технической экспертизы после ликвидации возгорания, сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают пять бригад врачей, сказали ТАСС в Минздраве Московской области. Информация о пострадавших уточняется.