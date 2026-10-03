Глава отдела безопасности OpenAI покинул компанию
Руководитель отдела безопасности OpenAI Дэвид Робинсон покинул пост на прошлой неделе. Об этом он сообщил в статье для издания The Atlantic, объяснив решение проблемами с корпоративной культурой и небезопасными подходами компании к разработке искусственного интеллекта.
«Прежде чем создавать системы, значительно превосходящие по своим возможностям нынешние, нам необходимы новые научные разработки, гарантирующие, что более совершенные модели будут принимать безопасные решения»,— написал Дэвид Робинсон.
Ранее руководство OpenAI уволило трех разработчиков Жасмин Ван, Томека Корбака и Микиту Балесни. Их обвинили в передаче конфиденциальной информации организации, специализирующейся на вопросах безопасности искусственного интеллекта.
В декабре 2023 года OpenAI распределяла функции безопасности между отдельными командами: Safety Systems отвечала за предотвращение неправильного использования существующих моделей и продуктов, а Superalignment — за разработку стандартов безопасности для будущих сверхразумных моделей. Такая конструкция разделяет контроль уже работающих систем и научную работу над безопасностью более мощных моделей, но оставляет ключевым вопросом, успевают ли методы проверки за их развитием.
В сентябре 2026 года представитель OpenAI связывал инциденты с нехваткой мер для выявления несоответствий и с тем, что модели развивались быстрее ожидаемого. Это создает практическое ограничение для внутренней системы безопасности: новые возможности могут появляться раньше, чем процедуры для оценки их рисков. Глава OpenAI Сэм Альтман заявлял о готовности компании допустить независимых оценщиков, то есть дополнить внутренние команды внешней проверкой.