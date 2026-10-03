Глава отдела безопасности OpenAI покинул компанию

Руководитель отдела безопасности OpenAI Дэвид Робинсон покинул пост на прошлой неделе. Об этом он сообщил в статье для издания The Atlantic, объяснив решение проблемами с корпоративной культурой и небезопасными подходами компании к разработке искусственного интеллекта.

«Прежде чем создавать системы, значительно превосходящие по своим возможностям нынешние, нам необходимы новые научные разработки, гарантирующие, что более совершенные модели будут принимать безопасные решения»,— написал Дэвид Робинсон.

Ранее руководство OpenAI уволило трех разработчиков Жасмин Ван, Томека Корбака и Микиту Балесни. Их обвинили в передаче конфиденциальной информации организации, специализирующейся на вопросах безопасности искусственного интеллекта.